からやま本気の「しょうが焼き定食」 鉄板スタイルで熱々！

からあげ定食を主力商品とした「からやま」は、7月7日からグランドメニューを刷新し、「とり天合盛り定食」「しょうが焼き定食」「タルタル南蛮定食」「ねぎ塩焼き定食」の販売を開始します。

からやま「とり天」正式レギュラー化、新定食も一斉発売

今回のメニュー改定では、期間限定メニューとして人気だった「とり天」がグランドメニューに加わるほか、鉄板メニューもリニューアルします。

▲とり天合盛り定食 979円

とり天4個と「カリッともも」2個を盛り合わせた定食です。タルタル、酢醤油、からしが付きます。

とり天は、からあげ専門店として培った漬け込み技術と独自配合の天ぷら粉を組み合わせ、サクッとジューシーな仕上がりとしています。

▲しょうが焼き定食 1089円

しょうが焼きに、ご飯とみそ汁を組み合わせた定食です。生姜に玉ねぎのすりおろしを加えた手仕込みの生ダレを、肉が隠れるほどかけて仕上げています。

▲タルタル南蛮定食 1089円

タルタル南蛮に、ご飯とみそ汁を組み合わせた定食です。



持ち帰りにも対応した弁当メニューも販売されます。

▲とり天合盛り弁当 961円

▲しょうが焼き弁当 1069円

▲タルタル南蛮弁当 1069円



※一部店舗ではメニューや価格が異なる。

とり天定番メニュー化がうれしい

新「しょうが焼き定食」も気になる！

人気の「とり天」が定番メニューになるのは、ファンにとってうれしいニュースです。リニューアルされた鉄板焼きスタイルのしょうが焼き定食も気になります。

店内だけでなく持ち帰りにも対応しているので、その日の予定に合わせて楽しめそうです。この機会にからやまへ足を運んでみてはいかがでしょうか。

※価格は税込み表記です。