モス「北海道トマト祭り」10日間開催！ エリア限定バーガーなど登場

モスバーガーは、7月17日～26日の10日間、北海道内の49店舗（特殊店舗を除く）で「北海道トマト祭り」を開催します。

期間中は、生のトマトを使用するすべての商品に北海道産トマトを使用するほか、地域・期間限定バーガー2商品を販売します。

北海道のモスバーガー限定「北海道トマト祭り」開催！

北海道産トマトは、道内のモスの契約農家である「「モスファームむかわ」「JA伊達市トマト部会」「エア・ウォーター農園 千歳農場」「JAびらとり野菜生産振興会トマト・胡瓜部会」の4産地のものを使用します。

北海道産トマトがなくなり次第、生のトマトは道外のモス契約農家のトマトに切り替え、限定バーガー2商品は販売終了となります。

さらに期間中は、北海道産のトマトを使用した地域・期間限定商品「とびきり 大盛りトマト モス野菜チーズバーガー」「とびきり 大盛りトマト チリバーガー」を販売します。

▲とびきり 大盛りトマト モス野菜チーズバーガー 920円

北海道産トマト2枚に、国産牛100％使用のパティとスライスチーズ、レタス、オニオンを重ねたバーガーです。ハーフマヨネーズタイプとオーロラソースで味付けしています。

▲とびきり 大盛りトマト チリバーガー 920円

北海道産トマト2枚に、国産牛100％使用のパティとオニオンを合わせたバーガーです。

和風BBQソースとホットチリソースで味付けしており、ピリッとした辛みのあるソースがトマトのおいしさを引き立てるとしています。なお、ソースに使用するトマト原料は北海道産ではありません。

北海道でしか味わえないモスの夏！

北海道産トマトをたっぷり使った限定バーガーは、この時期だけの特別なメニューです。生のトマトを使うメニューが北海道産トマトに切り替わるのも、地元ならではの楽しみといえそうです。

数量限定の販売となるため、気になる人は早めにモスバーガーへ足を運んでみてはいかがでしょうか。

※価格は税込み表記です。