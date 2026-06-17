【仙台】誰かを誘いたくなるダイニング「FUJITSUKA Table」、ペットも子どもも一緒に行けるって！

週末のおでかけ先を探していて、「子どもも楽しめて、自分もちょっとゆっくりできる場所があれば。できれたらペットも一緒に行けたらもう最高！」そんな風に思ったことはありませんか。条件をひとつずつ足していくと、案外、行ける場所が見つからない。そんな小さな困りごとに、そっと手を差し出してくれるような新しいダイニングが、アクアイグニス仙台にオープンします。

誰とでも心おきなくリラックスできる場所

2026年7月1日にオープンする「FUJITSUKA Table」は、ひとりでふらりと立ち寄る日にも、家族でにぎやかに過ごす日にも似合うダイニングです。アクアイグニス仙台の飲食店として初めて、ペット同伴可能なエリアも設けられました。

ひとりで静かに食事をする人の隣で、子どもがプレートを選び、少し離れた席では愛犬連れの家族がくつろぐ。そんな、違う過ごし方が同じ空間に自然に混ざる場所になりそうです。

メニューは和洋折衷。子どもには、選ぶ時間から楽しいお子様プレート。大人には、じっくり煮込んだ豚の角煮ライスボウルや、三陸生銀鮭とエビ、アボカドを合わせた彩りのいいライスボウルが用意されています。軽く食べたい日にも、しっかり満たされたい日にも、選ぶ余地があるのはうれしいところです。

食事だけで終わらないのも、この場所らしいところ。店内には、親子で参加できるワークショップやポップアップイベントのためのスペースも併設されています。

新しい賑わいをつなぐ場所へ

アクアイグニス仙台がある藤塚地区は、東日本大震災で大きな被害を受けた地域です。だからこそ、ここに人が集まり、食卓を囲み、子どもたちの声が聞こえることには、単なる新店オープン以上の意味があります。アクアイグニス仙台は「治する・食する・育む」という想いのもと、仙台市沿岸エリアに新しい賑わいを灯してきました。

店名の「FUJITSUKA」には、藤塚地区の記憶を未来へつなぐ想いが、「Table」は、多様な人が同じ時間を分け合う場所でありたいという願いが込められています。店名がそのまま、このお店のスタンスになっています。

7月1日、仙台市藤塚にまたひとつ、誰かを誘いたくなる場所が増えます。次の週末、家族でも、友人でも、愛犬と一緒でも。海沿いの風を感じながら、新しい食卓を囲みに出かけてみるのもよさそうです。

FUJITSUKA Table（フジツカテーブル）

●オープン日: 2026年7月1日（水） 11:00

●場所：アクアイグニス仙台内

●住所: 宮城県仙台市若林区藤塚字松の西33-3

●営業時間: 11:00〜17:00

●定休日: 年中無休（施設点検等による臨時休館を除く）