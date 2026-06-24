TikTokを含めたSNSの総フォロワーは60万人を突破。「ぷにたん」こと能美真奈（のうみ・まな）さんが、2ndトレーディングカード「能美真奈～PUNI PUNI～」（発売元：WooHooカンパニー、価格：1BOX 6600円）の発売記念イベントを6月13日、ソフマップAKIBA アミューズメント館で開催した。

2月に都内のスタジオで撮影された2ndトレカは、パステル調の可愛い水着から刺繍の入った大人っぽいランジェリーまで、全8種類の衣装で魅せる内容。6月24日で30歳の誕生日を迎えるので、20代ラストのアイテムである点も特徴と言えるだろう。

――仕上がりはいかがですか？

【能美真奈】 2024年末の1stトレカのときは、メイドのコスプレとか全体的に可愛い方向に寄せていたのですが、今回はバスルームでシャワーを浴びて濡れた肌のカードとかも。全部集めたらグラビア誌が作れるような感じになりました。

――お気に入りは？

【能美真奈】 ミントグリーン色のランジェリーのカードです。9枚集めると1枚の大きな写真になるのがいいなぁと思います。膝の裏の部分しか写っていないカードもあるので、がんばって集めて完成させてほしいです。

――ところで前回、ももクロのあーりん（佐々木彩夏さん）推しの話が出ましたが、結婚のショックから回復しました？

【能美真奈】 あーりんの誕生日の6月11日に、いろいろな情報が解禁されたので立ち直りました。記念ソングの「30 STREET!!!」でも一生アイドル宣言をしたし、私も一生あーりん推しです！

――能見さんの誕生日も近いですね。

【能美真奈】 大人になるのでアップデートというか、チャレンジの気持ちで明るさは抑えてありますが髪を染めました。昨日に染めてきたばかりなので、今日イベントに来てくれた方々が最初の目撃者です！

これまで一貫して黒髪だったし、新・ぷにたんへの期待も高まるところ。7月26日に生誕祭を水道橋で執り行う予定になっていて、「どんな内容にするかは悩み中。決まったらSNSでお知らせします！」とPRした。