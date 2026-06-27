透き通るような白い肌と110cm・Kカップが魅力の藤川めい（ふじかわ・めい）さんが、10th DVD「至近距離の恋」（発売元：スパイスビジュアル、収録時間：90分、価格：4620円）の発売記念イベントを6月20日、ソフマップAKIBA アミューズメント館で開催した。

2024年2月の鮮烈なDVDデビューから、約2年ほどで10thに到達したが、今作はタイトル通りの内容。常にカメラが至近距離にあって、視聴者が彼氏になった気分で楽しめるというものだ。2025年後半から都内や沖縄、千葉などで撮影が行なわれている。

――記念すべき10枚目ですね。

【藤川めい】 はい、今作はファンの方々からも「傑作！」という声をいただきました。一緒に過ごす彼氏目線のシーンがたくさん詰まっているし、いろいろな場所で撮りましたから。満足のいく作品になりました。

――シーンとしては？

【藤川めい】 好きな人と旅行する物語になっていて、海に行ったり、サウナに入って汗をかいてシャワーを浴びたり、寝室でイチャイチャを始めたりします。屋外のシーンも、カメラの位置がいつもより近かったです。

――オススメは？

【藤川めい】 寝起きのシーンです。ピンク色の可愛いランジェリー姿で、マネキンの上から「起きて、起きて！」と言っているのですが、すごくリアリティーのある距離感で楽しめると思います。

――ほか注目は？

【藤川めい】 セクシー＆カッコいいも好きなので、夜ベッドで黒のカーディガンと赤のランジェリーで魅せるシーンを見てほしいです。誘うような挑発的なめいを表現できました。

イベントのステージには、珍しくツインテールで登場。「最近この髪型を褒められることが多いし、みなさんに喜んでいただこうと思いまして」と理由を説明。似合いすぎる姿にファンも沸いた。8月26日には、11th DVD（タイトル未定）もリリース予定だ。