透き通るような白い肌と110cm・Kカップが魅力の藤川めい（ふじかわ・めい）さんが、10th DVD「至近距離の恋」（発売元：スパイスビジュアル、収録時間：90分、価格：4620円）の発売記念イベントを6月20日、ソフマップAKIBA アミューズメント館で開催した。
2024年2月の鮮烈なDVDデビューから、約2年ほどで10thに到達したが、今作はタイトル通りの内容。常にカメラが至近距離にあって、視聴者が彼氏になった気分で楽しめるというものだ。2025年後半から都内や沖縄、千葉などで撮影が行なわれている。
――記念すべき10枚目ですね。
【藤川めい】 はい、今作はファンの方々からも「傑作！」という声をいただきました。一緒に過ごす彼氏目線のシーンがたくさん詰まっているし、いろいろな場所で撮りましたから。満足のいく作品になりました。
――シーンとしては？
【藤川めい】 好きな人と旅行する物語になっていて、海に行ったり、サウナに入って汗をかいてシャワーを浴びたり、寝室でイチャイチャを始めたりします。屋外のシーンも、カメラの位置がいつもより近かったです。
――オススメは？
【藤川めい】 寝起きのシーンです。ピンク色の可愛いランジェリー姿で、マネキンの上から「起きて、起きて！」と言っているのですが、すごくリアリティーのある距離感で楽しめると思います。
――ほか注目は？
【藤川めい】 セクシー＆カッコいいも好きなので、夜ベッドで黒のカーディガンと赤のランジェリーで魅せるシーンを見てほしいです。誘うような挑発的なめいを表現できました。
イベントのステージには、珍しくツインテールで登場。「最近この髪型を褒められることが多いし、みなさんに喜んでいただこうと思いまして」と理由を説明。似合いすぎる姿にファンも沸いた。8月26日には、11th DVD（タイトル未定）もリリース予定だ。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります