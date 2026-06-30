ニックネームは「おとにゃん」。女子大生グラドルの花咲音羽（はなさき・おとは）さんが、2nd DVD「花咲く旋律」（発売元：スパイスビジュアル、収録時間：130分、価格：4620円）の発売記念イベントを6月21日、ソフマップAKIBA アミューズメント館で開催した。
2026年2月にDVDデビューを果たした花咲さんだが、早くも2枚目のリリースを迎えて勢いに乗っている最中。4月に千葉県で撮影された今作は、花咲さん演じる高校生と先生（＝視聴者）との関係を描いた物語となっている。
――どんなシーンが楽しめますか？
【花咲音羽】 屋外で元気にバドミントンをやったり、汗をかいてシャワーを浴びたり、洗車シーンがあったり。寝起きのイチャイチャとか、畳の部屋で大人っぽい浴衣姿で魅せるところも収録されています。
――オススメは？
【花咲音羽】 家で先生に勉強を教えてもらうシーンです。古風なセーラー服に黒のタイツというのが、めちゃくちゃ可愛かったなと。高校は卒業したけれど、まだ着られるし似合っているかなと思いたいです（笑）。
――ほか注目は？
【花咲音羽】 ジャージ姿で特技の柔軟ポーズを披露するところです。1st DVDを撮ったころよりちょっと体が固くなったのですが、さわやかなシーンに仕上がっている点が気に入っています。
――グラビア活動には慣れてきました？
【花咲音羽】 はい。ポージングのバリエーションも増えたし、写真集を出すことを目標にSNSの更新をがんばりながら活動を続けたいです。もう少しスタイルは良くしたいので、この夏に痩せたいな……と思っています。
7月5日に開催される、フレッシュ撮影会「ご奉仕メイド気分」にも参加予定で、「初めての方もおとにゃんに会いに来てほしい」とPR。秋葉原のフレッシュロッカイstudio（旧Fresh！アキスタ）にて。3rd DVD「花咲け乙女！」のリリースも8月10日に控えており、今夏は知名度を上げそうだ。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります