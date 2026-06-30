ニックネームは「おとにゃん」。女子大生グラドルの花咲音羽（はなさき・おとは）さんが、2nd DVD「花咲く旋律」（発売元：スパイスビジュアル、収録時間：130分、価格：4620円）の発売記念イベントを6月21日、ソフマップAKIBA アミューズメント館で開催した。

2026年2月にDVDデビューを果たした花咲さんだが、早くも2枚目のリリースを迎えて勢いに乗っている最中。4月に千葉県で撮影された今作は、花咲さん演じる高校生と先生（＝視聴者）との関係を描いた物語となっている。

――どんなシーンが楽しめますか？

【花咲音羽】 屋外で元気にバドミントンをやったり、汗をかいてシャワーを浴びたり、洗車シーンがあったり。寝起きのイチャイチャとか、畳の部屋で大人っぽい浴衣姿で魅せるところも収録されています。

――オススメは？

【花咲音羽】 家で先生に勉強を教えてもらうシーンです。古風なセーラー服に黒のタイツというのが、めちゃくちゃ可愛かったなと。高校は卒業したけれど、まだ着られるし似合っているかなと思いたいです（笑）。

――ほか注目は？

【花咲音羽】 ジャージ姿で特技の柔軟ポーズを披露するところです。1st DVDを撮ったころよりちょっと体が固くなったのですが、さわやかなシーンに仕上がっている点が気に入っています。

――グラビア活動には慣れてきました？

【花咲音羽】 はい。ポージングのバリエーションも増えたし、写真集を出すことを目標にSNSの更新をがんばりながら活動を続けたいです。もう少しスタイルは良くしたいので、この夏に痩せたいな……と思っています。

7月5日に開催される、フレッシュ撮影会「ご奉仕メイド気分」にも参加予定で、「初めての方もおとにゃんに会いに来てほしい」とPR。秋葉原のフレッシュロッカイstudio（旧Fresh！アキスタ）にて。3rd DVD「花咲け乙女！」のリリースも8月10日に控えており、今夏は知名度を上げそうだ。