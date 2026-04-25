MSI初のWi-Fi 7メッシュルーター「Roamii BE Pro」登場、7月3日発売
エムエスアイコンピュータージャパンは、Wi-Fi 7対応メッシュルーター「Roamii BE Proシリーズ」と「Roamii BE Liteシリーズ」を7月3日に発売する。家庭内の通信環境を家全体へ広げ、移動中でも安定した接続を狙う無線LANルーター群だ。Roamii BE Proは2台セットのMesh Systemとして展開し、Roamii BE Liteは2台セットモデルに加えて1台モデルも用意する。
Roamii BE Pro Mesh Systemは、MSI初のWi-Fi 7対応トライバンドメッシュルーターだ。6GHzで最大5764Mbps、5GHzで最大2882Mbps、2.4GHzで最大688Mbpsの通信に対応し、複数の周波数帯を使い分けながら高速通信を実現する。ルーター同士を連携させ、同一SSIDで家中をカバーするため、部屋を移動しても接続が切れにくい構成となる。さらに、本体には2.5Gポートを4口、USB 3.0ポートを1口備え、固定回線や周辺機器との接続性も高めている。
Roamii BE Lite Mesh Systemは、Wi-Fi 7対応のデュアルバンドメッシュルーターだ。5GHzで最大2882Mbps、2.4GHzで最大688Mbpsの通信をサポートし、メッシュ機能によって家全体を安定してカバーする。2.5Gポートを1口、Gigabitポートを2口搭載し、2台セットモデルだけでなく1台モデルも選べる点が特徴だ。あとからルーターを追加できるため、住環境や利用スタイルに応じて段階的にネットワークを拡張しやすい。
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