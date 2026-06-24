DAIVやG TUNEも対象、マウスコンピューターが夏のボーナスセールを実施
マウスコンピューターは、オンラインストアにて「夏のボーナスセール」を開催する。セールは7月15日午前10時59分まで続き、対象製品の中には最大で15万円の値引きが適用されるという。特に注目すべきはG TUNEのノートPC「G TUNE H6-I9G90BK-C」で、価格が799,800円から649,800円に大幅値下げされる。
今回のセールでは、様々な利用目的に応じた多くのモデルが対象となっている。例えば、「mouse B4-I7U01SR-A」は、通常236,800円から199,800円となる。また、人気の「DAIV FX-I7G7T」は604,800円から549,800円に値下げされ、クリエイター向けの強力なデスクトップPCが魅力的な価格で手に入る。
購入は公式オンラインストアを通じて可能で、どのモデルも全体的に魅力的な価格構成となっている。新しいPCの購入を検討しているなら、この機会を逃す手はない。
セール対象商品には他にも「mouse MH-I7U01」や「DAIV S5-A7G60SR-A（Copilot+ PC）」といった幅広い選択肢があるため、自分に最適な一台を見つけることができるだろう。
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