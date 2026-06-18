マウス「mouse K7」発表 RTX 3050搭載の17.3型ノートPC、23万9800円から
マウスコンピューターは、スタンダード向けパソコンブランド「mouse」のグラフィックス搭載ノートパソコン「mouse K」シリーズより、17.3型の大画面液晶を備えた「mouse K7」を6月18日より販売開始する。販売はマウスコンピューター公式通販サイト、各ダイレクトショップ、電話通販窓口、法人営業窓口で行うという。価格は239,800円からで、ストレージ容量の異なる2モデルを用意する。
mouse K7は、動画配信サービスや映画を迫力ある映像で楽しめる17.3型の大画面液晶を採用するノートパソコンだ。HDMI接続でテレビ出力にも対応し、家族で映像コンテンツを共有しやすい点も特徴という。さらに、音楽用、映画用、ゲーム用など用途別に音のバランスを調整できるSound Blaster Studioを搭載し、映像と音の両面で没入感を高める構成だ。
性能面では、NVIDIA GeForce RTX 3050 Laptop GPUとインテル Core i7-13620H プロセッサーを組み合わせ、動画編集や軽めのゲームプレイに応える設計だ。10コア/16スレッドのCPUにより、複数アプリの同時起動や画像・動画編集の処理も進めやすいという。スマートフォンで撮影した動画の編集にも対応し、日常利用からクリエイティブ作業まで幅広く使える点が魅力だ。
操作面では、15色から選べるLEDバックライト内蔵キーボードを備え、明るさ調整にも対応する。約19mmのキーピッチと視認性の高いユニバーサルデザインフォント、独立テンキーを採用し、入力しやすさにも配慮した。仕様はWindows 11 Home 64ビット、メモリ16GB、M.2 SSDは256GBまたは500GBの2構成で、モデル名はいずれもmouse K7-I7G50BK-Aとなる。価格は256GBモデルが239,800円、500GBモデルが259,800円だ。
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