OMのカメラは今日買ったらダメ!!!!　6月26日からキャッシュバックが始まります!!!!





OMデジタルソリューションズは、ミラーレスカメラや交換レンズ、コンパクトデジタルカメラの購入者を対象に、1商品あたり最大4万円分を還元する「OM SYSTEM 夏のキャッシュバック」キャンペーンを2026年6月26日（金）より実施する。

最新のミラーレス一眼カメラから、19本におよぶ交換レンズ、さらには高い信頼性を誇るコンパクトデジタルカメラまで、合計28製品を対象とする。

注目の対象カメラには、フラッグシップモデルの「OM-1 Mark II」のボディーやレンズキット、超望遠レンズキットをはじめ、「OM-3」や「OM-5 Mark II」の各ボディーおよびレンズキットが含まれている。

また、アウトドアファンから根強い支持を受けるタフ性能モデル「Tough TG-7」も対象だ。ミラーレス一眼用の交換レンズも19本と幅広くラインアップされており、システム全体の拡充を検討しているユーザーにとって絶好の機会といえる。

還元は「選べるe-GIFT」の形で行われ、ユーザーは自身の好みに合わせたギフトを選択できるほか、申し込み時に「VISAギフトカード」を選択することも可能となっている。

対象となる商品の購入期間は2026年6月26日（金）から9月13日（日）までで、応募期間は9月28日（月）まで（当日消印有効）となっている。なお、Web登録については最終日の15時までとなっているため、余裕を持った手続きが推奨される。

キャッシュバック金額は製品ごとに異なり、レンズキットに付属するレンズ単体での応募は無効となるなどの注意事項があるため、詳細は同社のキャンペーンページや事務局への問い合わせで確認してほしい。