キヤノンのカメラは今日買ったらダメ!!!! 6月26日から最大7万円のキャッシュバックが始まるからね!!!!





キヤノンマーケティングジャパンは、2026年6月26日より「キヤノン 夏のキャッシュバック2026」を開催する。

対象となる製品はミラーレスカメラ、RFレンズ、デジタルシネマカメラ、レンズ一体型カメラ、コンパクトフォトプリンターと多岐にわたり、最大で7万円のキャッシュバックが受けられる大型のプロモーションだ。

今回のキャンペーンで最大の還元額となる7万円に設定されているのは、ミラーレスカメラの注目モデル「EOS R5 Mark II」のボディーおよびレンズキット。

加えて、プロフェッショナル向けのデジタルシネマカメラ「EOS C80」や「EOS R5 C」のボディーも、同様に7万円の還元対象となっている。

RFレンズについても、非常に幅広いラインアップが対象に含まれている。「RF100-500mm F4.5-7.1 L IS USM」の4万5000円を筆頭に、大口径ズームレンズの「RF24-70mm F2.8 L IS USM」や「RF70-200mm F2.8 L IS USM」などが4万円のキャッシュバック対象となっている。また、最新の「RF35mm F1.4 L VCM」を含むVCMシリーズの単焦点レンズも2万5000円の還元対象だ。

本キャンペーンでは単体購入だけでなく、同時購入による増額設定が充実している。ミラーレスカメラやデジタルシネマカメラとレンズを同時に購入、あるいはレンズを2本以上同時に購入することで、レンズ1本あたりのキャッシュバック金額が最大1万円増額される。

カメラやレンズと同時に対象のアクセサリーを購入した場合も増額の対象となり、例えばスピードライト「EL-1（Ver.2）」を同時購入すれば、2万円が上乗せされる仕組みだ。

エントリーからミドルクラスの製品も手厚い。人気モデルの「EOS R6 Mark II」は3万円、「EOS R8」や最新の「EOS R50 V」は2万円の還元となる。また、Vlogカメラの「PowerShot V1」が2万円、コンパクトフォトプリンターの「SELPHY CP1500」や「SELPHY QX20」も対象となっている。

対象購入期間は2026年6月26日から8月17日までで、応募締切は8月31日（当日消印有効）となっている。キャッシュバックはすべて指定の銀行口座への振り込みで行われる。

夏の旅行やイベントシーズンを前に、機材の刷新を検討しているみなさんはぜひキャンペーン特設サイトで詳細を確認を!!!!