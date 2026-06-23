このページの本文へ

コンデジも対象です!!!!

キヤノンのカメラは今日買ったらダメ!!!! 6月26日から最大7万円のキャッシュバックが始まるからね!!!!

2026年06月24日 00時01分更新

文● みやのプロ（@E_Minazou）編集● ASCII

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • シェア
  • 一覧
  • 本文印刷



　キヤノンマーケティングジャパンは、2026年6月26日より「キヤノン 夏のキャッシュバック2026」を開催する。

6月26日からキヤノンのキャッシュバック・キャンペーン

　対象となる製品はミラーレスカメラ、RFレンズ、デジタルシネマカメラ、レンズ一体型カメラ、コンパクトフォトプリンターと多岐にわたり、最大で7万円のキャッシュバックが受けられる大型のプロモーションだ。

　今回のキャンペーンで最大の還元額となる7万円に設定されているのは、ミラーレスカメラの注目モデル「EOS R5 Mark II」のボディーおよびレンズキット。

6月26日からキヤノンのキャッシュバック・キャンペーン

　加えて、プロフェッショナル向けのデジタルシネマカメラ「EOS C80」や「EOS R5 C」のボディーも、同様に7万円の還元対象となっている。

6月26日からキヤノンのキャッシュバック・キャンペーン

　RFレンズについても、非常に幅広いラインアップが対象に含まれている。「RF100-500mm F4.5-7.1 L IS USM」の4万5000円を筆頭に、大口径ズームレンズの「RF24-70mm F2.8 L IS USM」や「RF70-200mm F2.8 L IS USM」などが4万円のキャッシュバック対象となっている。また、最新の「RF35mm F1.4 L VCM」を含むVCMシリーズの単焦点レンズも2万5000円の還元対象だ。

6月26日からキヤノンのキャッシュバック・キャンペーン

　本キャンペーンでは単体購入だけでなく、同時購入による増額設定が充実している。ミラーレスカメラやデジタルシネマカメラとレンズを同時に購入、あるいはレンズを2本以上同時に購入することで、レンズ1本あたりのキャッシュバック金額が最大1万円増額される。

6月26日からキヤノンのキャッシュバック・キャンペーン

　カメラやレンズと同時に対象のアクセサリーを購入した場合も増額の対象となり、例えばスピードライト「EL-1（Ver.2）」を同時購入すれば、2万円が上乗せされる仕組みだ。

6月26日からキヤノンのキャッシュバック・キャンペーン

　エントリーからミドルクラスの製品も手厚い。人気モデルの「EOS R6 Mark II」は3万円、「EOS R8」や最新の「EOS R50 V」は2万円の還元となる。また、Vlogカメラの「PowerShot V1」が2万円、コンパクトフォトプリンターの「SELPHY CP1500」や「SELPHY QX20」も対象となっている。

　対象購入期間は2026年6月26日から8月17日までで、応募締切は8月31日（当日消印有効）となっている。キャッシュバックはすべて指定の銀行口座への振り込みで行われる。

　夏の旅行やイベントシーズンを前に、機材の刷新を検討しているみなさんはぜひキャンペーン特設サイトで詳細を確認を!!!!

■関連サイト

カテゴリートップへ

本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

この記事の編集者は以下の記事をオススメしています
Amazon売れ筋ランキング「ノートパソコン」（在庫あり）
1
Lenovo ノートパソコン パソコン IdeaPad Slim 3 15.3インチ AMD Ryzen™ 7 7735HS メモリ16GB SSD512GB MS Office搭載 Windows11 バッテリー駆動17.4時間 重量1.59kg ルナグレー 83K700HAJP ノートPC
Lenovo ノートパソコン パソコン IdeaPad Slim 3 15.3インチ AMD Ryzen™ 7 7735HS メモリ16GB SSD512GB MS Office搭載 Windows11 バッテリー駆動17.4時間 重量1.59kg ルナグレー 83K700HAJP ノートPC
￥154,800
2
【整備済み品】富士通 ノートパソコン LIFEBOOK U9310 13.3型FHD(1920x1080) 超軽薄 ノートPC/第10世代 Core i5-10310U＠1.7GHz/ 8GB メモリ/高速ストレージ SSD/Webカメラ/WIFI/Type-C/HDMI/win11&MS Office 2019 搭載 ビジネス 在宅勤務向け パソコン (メモリ：8GB／SSD：256GB)
【整備済み品】富士通 ノートパソコン LIFEBOOK U9310 13.3型FHD(1920x1080) 超軽薄 ノートPC/第10世代 Core i5-10310U＠1.7GHz/ 8GB メモリ/高速ストレージ SSD/Webカメラ/WIFI/Type-C/HDMI/win11&MS Office 2019 搭載 ビジネス 在宅勤務向け パソコン (メモリ：8GB／SSD：256GB)
￥35,129
3
Apple 2026 MacBook Air M5チップ搭載13インチノートブック：AIとApple Intelligence、13.6インチLiquid Retinaディスプレイ、16GBユニファイドメモリ、512GB SSDストレージ、12MPセンターフレームカメラ、日本語キーボード、Touch ID - スカイブルー
Apple 2026 MacBook Air M5チップ搭載13インチノートブック：AIとApple Intelligence、13.6インチLiquid Retinaディスプレイ、16GBユニファイドメモリ、512GB SSDストレージ、12MPセンターフレームカメラ、日本語キーボード、Touch ID - スカイブルー
￥184,800
4
Lenovo ノートパソコン パソコン IdeaPad Slim 3 14.0インチ AMD Ryzen™ 7 8840HS メモリ16GB SSD512GB MS Office搭載 Windows11 バッテリー駆動12.6時間 重量1.39kg ルナグレー 83K90028JP ノートPC
Lenovo ノートパソコン パソコン IdeaPad Slim 3 14.0インチ AMD Ryzen™ 7 8840HS メモリ16GB SSD512GB MS Office搭載 Windows11 バッテリー駆動12.6時間 重量1.39kg ルナグレー 83K90028JP ノートPC
￥154,000
5
【Amazon.co.jp限定】ASUS ノートパソコン Vivobook 15 M1502NAQ 15.6インチ AMD Ryzen 7 170 メモリ16GB SSD 512GB Windows 11 重量1.7kg Wi-Fi 6E クワイエットブルー M1502NAQ-R7165BUW
【Amazon.co.jp限定】ASUS ノートパソコン Vivobook 15 M1502NAQ 15.6インチ AMD Ryzen 7 170 メモリ16GB SSD 512GB Windows 11 重量1.7kg Wi-Fi 6E クワイエットブルー M1502NAQ-R7165BUW
￥109,800

Amazonのアソシエイトとして、ASCII.jpは適格販売により収入を得ています。

ASCII倶楽部

ASCII倶楽部とは

注目ニュース

  • 角川アスキー総合研究所

プレミアム実機レビュー

ピックアップ
Amazon.co.jp売れ筋ランキング（パソコン・周辺機器）
1
KIOXIA(キオクシア) 旧東芝メモリ microSD 128GB UHS-I Class10 (最大読出速度100MB/s) Nintendo Switch動作確認済 国内サポート正規品 メーカー保証5年 KLMEA128G
KIOXIA(キオクシア) 旧東芝メモリ microSD 128GB UHS-I Class10 (最大読出速度100MB/s) Nintendo Switch動作確認済 国内サポート正規品 メーカー保証5年 KLMEA128G
￥2,680
2
Anker PowerLine III Flow USB-C & USB-C ケーブル Anker絡まないケーブル 240W 結束バンド付き USB PD対応 シリコン素材採用 iPhone 17 / 16 / 15 / Galaxy iPad Pro MacBook Pro/Air 各種対応 (1.8m ミッドナイトブラック)
Anker PowerLine III Flow USB-C & USB-C ケーブル Anker絡まないケーブル 240W 結束バンド付き USB PD対応 シリコン素材採用 iPhone 17 / 16 / 15 / Galaxy iPad Pro MacBook Pro/Air 各種対応 (1.8m ミッドナイトブラック)
￥1,890
3
UGREEN USB Type Cケーブル PD対応 100W/5A 超急速充電 USB C ナイロン編み 断線防止 iphone17/16/15シリーズ/iPad/MacBook Pro/Galaxy S24/Matebook/iPad/Xperia等USB-C各種対応(1m, ブラック)
UGREEN USB Type Cケーブル PD対応 100W/5A 超急速充電 USB C ナイロン編み 断線防止 iphone17/16/15シリーズ/iPad/MacBook Pro/Galaxy S24/Matebook/iPad/Xperia等USB-C各種対応(1m, ブラック)
￥844
4
Anker USB Type C ケーブル PowerLine USB-C & USB-A 3.0 ケーブル iPhone 17 / 16 / 15 /Xperia/Galaxy/LG/iPad Pro/MacBook その他 Android 等 USB-C機器対応 テレワーク リモート 在宅勤務 0.9m ホワイト
Anker USB Type C ケーブル PowerLine USB-C & USB-A 3.0 ケーブル iPhone 17 / 16 / 15 /Xperia/Galaxy/LG/iPad Pro/MacBook その他 Android 等 USB-C機器対応 テレワーク リモート 在宅勤務 0.9m ホワイト
￥740
5
Anker iPhone充電ケーブル PowerLine II ライトニングケーブル MFi認証 超高耐久 iPhone 14 / 14 Pro Max / 14 Plus / 13 / 13 Pro / 12 / 11 / X/XS/XR / 8 Plus 各種対応 (0.9m ホワイト)
Anker iPhone充電ケーブル PowerLine II ライトニングケーブル MFi認証 超高耐久 iPhone 14 / 14 Pro Max / 14 Plus / 13 / 13 Pro / 12 / 11 / X/XS/XR / 8 Plus 各種対応 (0.9m ホワイト)
￥990
6
エレコム 電源タップ 6個口 3m 雷ガード 個別スイッチ ほこりシャッター付 耐熱 PSE技術基準適合 ブラック T-K6A-2630BK
エレコム 電源タップ 6個口 3m 雷ガード 個別スイッチ ほこりシャッター付 耐熱 PSE技術基準適合 ブラック T-K6A-2630BK
￥1,899
7
NIMASO ガラスフィルム iPad 第11世代（A16） 2025用/iPad 10.9インチ 第10世代 2022用 衝撃吸収 強化 ガラス 保護フィルム 指紋防止 ガイド枠付き NTB22I574
NIMASO ガラスフィルム iPad 第11世代（A16） 2025用/iPad 10.9インチ 第10世代 2022用 衝撃吸収 強化 ガラス 保護フィルム 指紋防止 ガイド枠付き NTB22I574
￥1,599
8
KIOXIA(キオクシア)【日本製】USBフラッシュメモリ 32GB USB2.0 国内サポート正規品 KLU202A032GL
KIOXIA(キオクシア)【日本製】USBフラッシュメモリ 32GB USB2.0 国内サポート正規品 KLU202A032GL
￥1,569
9
Anker Zolo USB-C & USB-A ケーブル 1.0m ブラック USB-IF認証 高耐久ナイロン素材採用 iPhone 17 / 16 / 15 / Galaxy Google Pixel 各種対応
Anker Zolo USB-C & USB-A ケーブル 1.0m ブラック USB-IF認証 高耐久ナイロン素材採用 iPhone 17 / 16 / 15 / Galaxy Google Pixel 各種対応
￥990
10
KIOXIA(キオクシア)【日本製】SDカード 128GB SDXC UHS-I Class10 読出速度100MB/s 国内正規品 メーカー保証5年 KLNEA128G
KIOXIA(キオクシア)【日本製】SDカード 128GB SDXC UHS-I Class10 読出速度100MB/s 国内正規品 メーカー保証5年 KLNEA128G
￥3,139

Amazonのアソシエイトとして、ASCII.jpは適格販売により収入を得ています。

デジタル用語辞典

ASCII.jpメール デジタルMac/iPodマガジン