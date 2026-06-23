ソニーのカメラは今日買ったらダメ!!!! 6月26日から2大CBキャンペーンが始まるから!!!!





ソニーマーケティングは、デジタル一眼カメラαシリーズや映像制作向けのCinema Lineを対象とした2つの大規模なキャッシュバックキャンペーンを2026年6月26日より開始する。

今回実施されるのは「α受賞記念キャンペーン」と「Cinema Line サマーキャッシュバックキャンペーン2026」の2本立てで、いずれも2026年8月3日までの購入分が対象となる。

α受賞記念キャンペーンは、カメラグランプリ2026などの受賞を記念したものだ。対象となるカメラボディは幅広く、α7 IV（ILCE-7M4）やα7 III（ILCE-7M3）、VLOGCAM ZV-E1が3万円のキャッシュバック対象となっている。

高画素モデルのα7R Vやコンパクトなα7CR、ILCE-7CM2は2万円、さらに最新モデルのα7 V（ILCE-7M5）やα7Cも1万円の還元対象だ。

レンズやアクセサリーの単品購入も対象となるほか、ボディと対象レンズの同時購入で還元額が大幅に加算される仕組みも用意されている。例えば、ILCE-7CM2と対象のGレンズを組み合わせることで、合計5万円のキャッシュバックを受けることも可能である。

映像制作に特化したCinema Line サマーキャッシュバックキャンペーン2026では、FX3、FX30、FX2の各ボディがもれなく3万円のキャッシュバック対象となる。

こちらもレンズの同時購入による追加還元が設定されており、FE 24-70mm F2.8 GM IIなどの高性能レンズを同時に購入・応募することで、最大3万円が加算される仕組みだ。

両キャンペーンの購入期間は2026年6月26日から8月3日まで、応募期間は8月18日までとなっている。

ただし、応募方法には大きな違いがあるため注意が必要だ。Cinema Lineキャンペーンは、製品登録後にレシートやシリアルナンバーの画像データを専用フォームからアップロードするWEB完結型となっている。

対してα受賞記念キャンペーンは、WEBでの事前登録に加え、製品パッケージのバーコード部分を切り取って専用の応募封筒で郵送する手続きが必須となる。パッケージの実物を切り取る必要があるため、コピーや写真での応募は無効となる点に留意したい。

なお、中古品や海外仕様品、第三者からの譲渡品などはキャンペーンの対象外である。夏の撮影シーズンを前に、ソニーの最新機材をお得に手に入れる絶好のチャンスだ。機材の新調を検討しているユーザーは、公式サイトでキャンペーンの詳細を早めにチェックだ!!!!