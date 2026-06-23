ニコンのカメラは今日買ってOK!!!!　ただしキャッシュバックが始まっているから要チェックだ!!!!





ニコンイメージングジャパンは、2026年6月19日より「Nikon Creators 応援 サマーキャンペーン2026」を開始した。

キャンペーンの最大の注目点は、最新のミラーレスカメラ「Z 5II」が対象に含まれていることだ。Z 5IIのボディー単体に加え、各種レンズキットも一律で2万円のキャッシュバック対象となっている。

その他の対象製品についても、従来より還元額がアップしているモデルが多数ラインアップされている。

キャンペーンの対象となる購入期間は、2026年6月19日（金）から7月27日（月）までとなっている,。応募の締め切りは2026年8月28日（金）で、当日消印有効だ。

応募にあたっては、まずニコンイメージング会員への登録（無料）を行い、購入した製品の製品登録を済ませる必要がある。その上で、所定の応募用紙に必要書類を添えて送付する流れとなる。

キャッシュバックの受け取り方法が充実している点も、本キャンペーンの特徴だ。一般的な指定口座への振り込みだけでなく、セブン銀行ATMやローソンの店頭端末（Loppi）での受け取りを選択することができる。これにより、自身の都合に合わせて身近な場所でスムーズに還元金を受け取ることが可能となっており、ユーザーの利便性が考慮されている。

さらに、ニコンイメージング会員に登録して製品登録を行うと、通常の1年間のメーカー保証期間が無料で2年間に延長される「保証期間1年延長サービス」が適用される。

ニコンはこれまでも季節ごとにキャンペーンを展開してきたが、今回のサマーキャンペーンは対象製品の幅広さと還元額の高さが際立っている。

詳細な対象製品リストや応募要項については、キャンペーン専用の公式サイトで確認しよう!!!!