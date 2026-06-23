人気の「X half」もCB対象です!!!
富士フイルムのカメラは今日買ってOK!!!! でもキャンペーンが始まっているからチェック必須!!!!
2026年06月24日 00時01分更新
富士フイルムは、デジタルカメラ「GFXシリーズ」および「Xシリーズ」を対象としたキャッシュバックキャンペーンを開始した。
今回展開されるのは、中判ミラーレス用のレンズを対象とした「GFレンズ 2026年夏キャッシュバックキャンペーン」と、APS-Cミラーレスのカメラボディやレンズを対象とした「Xシリーズ&XFレンズ 2026年夏キャッシュバックキャンペーン」の2種類だ。
「GFレンズ 2026年夏キャッシュバックキャンペーン」では解像力を誇るGFレンズが対象となっている。
対象製品には、明るい開放F値を実現したGF55mmF1.7 R WRやGF80mmF1.7 R WR、GF110mmF2 R LM WRといった単焦点レンズが並ぶ。超広角ズームのGF20-35mmF4 R WRから望遠ズームのGF100-200mmF5.6 R LM OIS WRまで、幅広い焦点距離をカバーするズームレンズ群も含まれている。
「Xシリーズ&XFレンズ 2026年夏キャッシュバックキャンペーン」では、多彩なカメラボディと人気のXFレンズがラインアップされている。
カメラでは、高速連写や動画性能に秀でたフラッグシップのX-H2Sや高解像モデルのX-H2、そして最新のコンパクトモデルであるX-T50が対象だ。さらに、注目のモデルとしてX halfも各色が対象に含まれている。
交換レンズにおいても、定評のある単焦点レンズ「XF35mmF1.4 R」をはじめ、最新の光学設計を採用した「XF23mmF1.4 R LM WR」や「XF33mmF1.4 R LM WR」、望遠域をサポートする「XF70-300mmF4-5.6 R LM OIS WR」など、実用性の高い製品が揃っている。カメラとレンズをセットで購入する必要はなく、それぞれ単品での申し込みが可能である。
キャンペーンの応募には、いくつかの手順が必要だ。まず、対象期間内に商品を購入し、富士フイルムの会員サイト「FUJIFILMメンバーズ」への会員登録および製品登録を完了させる必要がある。その際、メールマガジンの購読を選択することも必須条件となっている。
実際の申し込みには、専用の申込用紙に「富士フイルム発行の保証書のコピー」「レシートまたは領収書のコピー」、そして「製品箱のバーコード部分の切り取り（原本）」を添付して郵送する。キャッシュバックは振替払出証書にて行われ、日本国内で受け取り可能な方が対象となる。
詳細は富士フイルムの公式キャンペーンサイトを確認しよう!!!!
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