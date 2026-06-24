EIZO新型「FlexScan EV3451X」登場、7年保証付き34.1型UWQHD曲面モニター

EIZOは6月23日、34.1型ウルトラワイド曲面モニター「FlexScan EV3451X」を発表した。発売は今秋の予定だ。モニターで世界初という7年間標準保証を打ち出し、長期利用を前提にした業務用途へ訴求する製品となる。
FlexScan EV3451Xは、UWQHD（3440×1440）の高解像度を備えた34.1型のウルトラワイド曲面モニターだ。アスペクト比21:9の広い画面に複数のアプリケーションや資料を並べやすく、金融市場や分析業務、リサーチなど、情報量の多いプロフェッショナルワークでの使い勝手を高める設計となる。
表示性能も現行機種のFlexScan EV3450XCから強化された。輝度は250cd/m2から350cd/m2へ、リフレッシュレートは60Hzから100Hzへ向上し、動きのある表示でも見やすさに配慮した仕様だ。さらに、映像制作用の表示モードとしてBT.709を搭載し、前面ボタンで表示モードを切り替えられる。2台のPC画面を同時に表示できるPicture by Picture（PbyP）機能も備え、作業の切り替え効率を高める。
接続面では、USB Type-Cケーブル1本で映像出力、音声再生、最大94W給電、USB機器接続、有線LAN接続までまとめて行える。ノートPCを持ち運ぶビジネスユーザーにとって、机上をすっきり保ちながらドッキングステーションのように使える点が魅力だ。加えて、USB Type-C、DisplayPort、HDMI入力端子を搭載し、周辺機器向けのUSBポートを4つ備える。
標準消費電力は14Wで、EV3450XC比63％に抑えたという。再生プラスチックを用いた部材や再生紙素材の梱包材も採用し、消費電力を最大60％カットできるEcoモード、ブルーライト約80％カット、映り込み防止など、長時間作業を支える機能も充実する。ホワイトモデルも用意され、オフィス空間に合わせた選択が可能だ。
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