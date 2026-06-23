神鷹凛×GIGABYTE、限定デザインのB850 AORUS ELITE-P ICEが国内発売

ギガバイトは6月26日より、AMD B850チップセットを搭載したATXマザーボード「B850 AORUS ELITE-P ICE」を発売する。価格はオープンプライスで、4万800円前後となる。国内正規代理店を通じて販売され、AORUSメンバーサイトでの製品登録とキャンペーンページからの応募により、購入者特典も受けられる内容だ。
「B850 AORUS ELITE-P ICE」は、GIGABYTEのイメージキャラクター「神鷹凛」装飾を施した特別仕様のゲーミングマザーボードだ。ヒートシンク、基板、Wi-Fiアンテナまで白で統一した外観に、専用装飾を加えたデザインが特徴となる。
機能面では、16+2+2フェーズのデジタル電源設計、VRM向け大型ヒートシンク、一体型M.2 Thermal Guard Ext.を備える。さらに、PCIe x16スロットをボタンで解放できるEZ-Latch Plusや、ネジ不要でM.2 SSDを装着しやすいM.2 EZ-Latch Click 2を採用し、組み立てや増設のしやすさを高めている。DDR5のEXPOとXMPにも対応し、リア2連USB 3.2 Gen.2 Type-C、フロントUSB 3.2 Gen.2x2 Type-C、PCIe 5.0対応M.2スロット1基とPCIe 4.0対応M.2スロット3基を搭載する。
通信機能も充実し、Realtek 5GbE有線LAN、Wi-Fi 7無線LAN、Bluetooth 5.4に対応する。EZ-Plugによりアンテナ線の着脱も簡単で、一体型I/Oバックパネル、Q-Flash Plus、Smart Fan 6も備える。保証は3年で、CPUソケットピン折れ無償修理保証の対象でもある。購入者向けには、9月27日までに購入し、9月30日までに応募したユーザーへ神鷹凛特製マウスパッドを進呈するキャンペーンも実施する。電源ユニットを併せて購入した場合は、神鷹凛特製フィギュアも追加で当選者に進呈される。応募はAORUSメンバーサイトで製品登録後、レシートをアップロードして行う。「B850M AORUS ELITE WIFI7 ICE-P」もキャンペーン対象となる。
購入は国内正規販売流通品を扱う販売店を通じて行える。キャンペーン対象は日本向け製品に限られ、中古品やオークション購入品、海外からの並行輸入品は対象外となる。実用性の高いB850プラットフォームに、キャラクターデザインと白基調の統一感を融合した、コレクション性と拡張性を兼ね備えた1枚だ。
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