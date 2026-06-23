液晶ディスプレイ搭載のエルゴノミクスマウス登場　Bluetooth対応「400-MAWB234」

サンワサプライは直販サイト「サンワダイレクト」で、液晶画面と8ボタンを備えたワイヤレスマウス「400-MAWB234」を発売した。価格は5,891円（税抜）。接続方式はBluetoothと2.4GHzレシーバーの2系統に対応し、充電式バッテリーを内蔵した実用性の高いエルゴノミクスマウスという。

最大の特徴は、本体に搭載した液晶画面だ。接続モード、バッテリー残量、DPI設定といった状態をリアルタイムで確認でき、専用ソフトを開かずにマウスの状況を把握できる。デスクワーク中に電池切れや設定変更の有無をすぐ確認できるため、作業の中断を抑えやすい設計だ。

操作面では、左右クリックやホイールに加え、戻る・進むボタンなど計8ボタンを備える。専用ソフトを使えば、よく使うショートカットキーや機能を自由に割り当てられる。自分の作業手順に合わせてカスタマイズできるため、ブラウジングや業務アプリの操作効率を高めやすいという。

形状は、手首のひねりを抑えやすいエルゴノミクスデザインだ。手を横から軽く添えるような自然な握り方に近づけることで、長時間の使用時の負担軽減を狙う。さらに、Bluetoothと2.4GHzワイヤレスの両対応により、ノートPCやタブレットなど複数機器でも使い分けしやすい。USB充電式のため乾電池交換は不要で、充電しながらの使用にも対応する。