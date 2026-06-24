2関節・3関節から選べる　サンワサプライの壁掛けモニターアーム発売

サンワサプライは、6月24日に壁掛け式モニターアーム「CR-LAW118BK（2関節）」「CR-LAW119BK（3関節）」を発売した。設置方法は壁面固定型で、デスク上やモニター下の空間をすっきり確保しながら、作業環境を効率化できる製品だ。価格はCR-LAW118BKが7,920円、CR-LAW119BKが8,800円となる。

この2製品の特徴は、モニターを壁面に設置することで、机上スペースを広く使える点にある。クランプ固定を使わないため、デスクを壁際へぴったり寄せやすく、オフィスや店舗、家庭の作業スペースでもレイアウトの自由度が高まる。さらにケーブルホルダーを備え、配線をまとめて見た目を整えやすい構造だ。

保持機構にはメカニカルスプリングを内蔵し、軽い力で上下方向の高さ調整ができる。モニターを見やすい位置へ動かしやすく、目線を上げて自然な姿勢を取りやすい点も利点だ。モニター下の空間を有効活用できるため、キーボードや周辺機器の置き場所も確保しやすいという。

CR-LAW118BKは2関節アームで、シンプルな構成ながら見やすい位置と角度へ調整しやすい。モニターをアームに引っ掛けるだけで設置できる手軽さも特徴だ。一方のCR-LAW119BKは3関節アームで、上下左右の位置調節まで細かく行える。VESAブラケットをモニターに取り付けてアームへ差し込む方式で、より柔軟なセッティングに対応する。