ASUS、24K金メッキ採用のROG20周年限定キーボード＆マウスを発売

ASUS JAPANは、ゲーミングブランドRepublic of Gamers（ROG）から、20周年記念限定デザインを採用したゲーミングキーボード「ROG Azoth Extreme Edition 20」とゲーミングマウス「ROG Harpe II Extreme Edition 20」を発表した。発売日は7月3日。

「ROG Azoth Extreme Edition 20」は、ブラックとゴールドを組み合わせた記念デザインが特徴だ。半透明ブラックキーキャップや24Kゴールドメッキのネームプレートを備え、見た目の存在感を高めている。内部にはカーボンファイバー製ポジショニングプレート、PORON制振フォーム、調整可能なガスケットマウントを採用し、打鍵時の振動を抑えながら心地よい入力感を狙う構成だ。

キースイッチには「ROG NX Snow Edition 20」メカニカルスイッチを採用する。透明度の高いPC素材とPC製ハウジングによりRGBライティングの映えを強め、ボックス型ステムで安定性と防塵性を確保する設計だ。潤滑と特別なチューニングによって、クリアでソリッドな打鍵音を目指している点も見逃せない。接続はROG SpeedNovaワイヤレス技術に対応し、2.4GHz RFモードでは最大1,600時間以上の長時間駆動をうたう。

同時発表の「ROG Harpe II Extreme Edition 20」は、同じくブラック×ゴールドの限定外装に加え、スクロールホイールやサイドボタンの金属パーツ、24Kメッキを施したインナーフレームを採用したマウスだ。センサーは最大65,000dpi対応のROG AimPoint Pro 65Kで、高精度なトラッキングを実現する仕様となる。クリック部にはROG光学マイクロスイッチを備え、1億回の耐久クリック寿命をうたう。

通信面ではROG SpeedNova 8Kワイヤレス技術に対応し、最大8KHzのポーリングレートで応答性を高める。USBワイヤレスレシーバーが標準同梱され、2.4GHzワイヤレス接続と有線接続の両方で8KHzへ切り替え可能だ。競技志向のプレーヤーだけでなく、20周年限定のコレクターズアイテムを求めるユーザーにも訴求する製品群となる。