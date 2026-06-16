UGREEN、新NAS「GTシリーズ」発売へ　10GbE対応・最大144TBで動画編集を高速化

ユーグリーン・ジャパンは、UGREENのNAS新シリーズ「GT」全2モデルを6月16日から順次予約販売開始し、7月3日から順次発売する。販売はUGREEN公式サイト、Amazon、楽天などのオンラインストアに加え、ビックカメラ、ヨドバシカメラ、Joshin、ヤマダデンキ、ドン・キホーテなどの店頭でも行う。価格はオープン価格で、参考価格はDXP4800 GTが99,880円～、DXP2800 GTが69,880円～となる。予約開始記念として、一部オンラインストアではDXP4800 GTが79,900円～、DXP2800 GTが55,900円～で販売予定だが、販売チャネルや店舗、時期により条件は異なるという。
GTシリーズは、AMD Ryzen Embedded R2514と10GbEネットワークポートを備え、高負荷な動画編集や大容量ファイル転送、複数人での共同作業を高速かつ安定して支えるNASだ。AIによるデータ整理機能や、初心者でも扱いやすいUGOS PROを搭載し、専門知識がなくても導入しやすい設計となる。さらに、データのローカル保存、権限管理、侵入防止、RAID対応などにより、業務用途でも安心して使える構成だという。
上位モデルのUGREEN NASync DXP4800 GTは10GbE対応ポートを2基搭載し、冗長性と高速転送を両立する。144TBまで対応し、RAW写真や4K・8K映像、開発データ、監視カメラ映像などを1台に集約できる点が大きな特徴だ。下位モデルのUGREEN NASync DXP2800 GTは、AMD Ryzen Embedded R2514プロセッサを採用し、ブースト時3.7GHz、4コア8スレッドに対応する。AI写真分類やNASアプリによる遠隔アクセスにも対応し、スマートフォン、PC、テレビなど複数デバイスからまとめて管理できる。
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