外観や内部構造などご紹介した前回に続き、サイコム の超こだわりゲーミングPC「G-Master Spear BF360 Limited Edition 」のレビューをお届けする。本稿ではベンチマークを通して、CGレンダリングやゲームにおける性能に迫る。

G-Master Spear BF360 Limited Edition 標準構成の主なスペック 試用機の主なスペック CPU AMD「Ryzen 7 9800X3D」

（8コア/16スレッド、最大5.2GHz） AMD「Ryzen 9 9950X3D」

（16コア/32スレッド、最大5.7GHz） CPU

クーラー Noctua「NH-D15 G2」（空冷、120mmファン×2、サイドフロー） マザー

ボード ASRock「X870 Challenger WiFi White」（AMD X870、ATX） メモリー 64GB（32GB×2）、DDR5-5600 ＜メジャーチップ・JEDEC準拠品＞ ストレージ Crucial「T710 CT2000T710SSD8」（2TB M.2 SSD、PCIe 5.0） ビデオ

カード サイコム「Hydro LC Graphics Plus GeForce RTX5090 32GB」

（GeForce RTX 5090、32GB GDDR7）＋

Noctua「NF-A12x25 G2 PWM」×3＜サイコムオリジナル水冷仕様＞ 電源

ユニット ASRock「Steel Legend SL-1200G」

（1200W、80 PLUS GOLD、Cybenetics PLATINUM、LAMBDA A） PCケース HAVN「BF 360 Flow White HVN-CA-BF360-03」（E-ATX、ミドルタワー） 通信機能 2.5GbE（有線LAN）、Wi-Fi 7（無線LAN）、Bluetooth 5.4 サイズ 254（W）×515（D）×522.6（H）mm OS Microsoft「Windows 11 Home」 直販価格 125万1030円 125万1030円

※先着30台の期間限定価格

試用機ではCPUに16コア/32スレッドの「Ryzen 9 9950X3D」を搭載。このCPUはコア数の多さもさることながら、最大5.7GHzという高い動作クロックがウリだ。「Ryzen 7 9800X3D」と同様、L3キャッシュを採用しているのでゲームにめっぽう強いが、同CPUの弱点であるマルチタスク処理を補強したモデルといえる。



ちなみに、現在サイコムでは2026年7月31日まで無料でRyzen 9 9950X3Dにアップグレードできるキャンペーン中だ。先着30台までとなるので、気になる方はお早めに検討していただきたい。「サイコム サマーキャンペーン 2026 」（2026年8月31日まで）も組み合わせると、さらにお得になるので今が狙い目である。

本機のもう1つの大きな特徴が、NVIDIAのウルトラハイエンドGPUである、GeForce RTX 5090を搭載したビデオカードを採用していること。これはサイコム が独自に水冷化した「Hydro LC Graphics Plus GeForce RTX5090 32GB」で、GPUはもちろん、ビデオメモリーなども強力に冷却し、高い性能を長時間維持できるよう改良されている。

GeForce RTX 5090はゲームは4K・最高画質で快適に遊べるタイトルが多く、CGレンダリングや動画編集、ローカルAIなどでも最高峰のパフォーマンスが期待できる。では、各種ベンチマークソフトを使ってその性能を探っていこう。