G-Master Spear BF360 Limited Editionをレビュー
RTX 5090＆9950X3Dの超こだわりPCはForza Horizon 6も4K・最高画質で快適プレイ！ローカルLLMもイケるぞ
2026年07月04日 10時00分更新
外観や内部構造などご紹介した前回に続き、サイコムの超こだわりゲーミングPC「G-Master Spear BF360 Limited Edition」のレビューをお届けする。本稿ではベンチマークを通して、CGレンダリングやゲームにおける性能に迫る。
|G-Master Spear BF360 Limited Edition
|標準構成の主なスペック
|試用機の主なスペック
|CPU
|AMD「Ryzen 7 9800X3D」
（8コア/16スレッド、最大5.2GHz）
|AMD「Ryzen 9 9950X3D」
（16コア/32スレッド、最大5.7GHz）
|CPU
クーラー
|Noctua「NH-D15 G2」（空冷、120mmファン×2、サイドフロー）
|マザー
ボード
|ASRock「X870 Challenger WiFi White」（AMD X870、ATX）
|メモリー
|64GB（32GB×2）、DDR5-5600 ＜メジャーチップ・JEDEC準拠品＞
|ストレージ
|Crucial「T710 CT2000T710SSD8」（2TB M.2 SSD、PCIe 5.0）
|ビデオ
カード
|サイコム「Hydro LC Graphics Plus GeForce RTX5090 32GB」
（GeForce RTX 5090、32GB GDDR7）＋
Noctua「NF-A12x25 G2 PWM」×3＜サイコムオリジナル水冷仕様＞
|電源
ユニット
|ASRock「Steel Legend SL-1200G」
（1200W、80 PLUS GOLD、Cybenetics PLATINUM、LAMBDA A）
|PCケース
|HAVN「BF 360 Flow White HVN-CA-BF360-03」（E-ATX、ミドルタワー）
|通信機能
|2.5GbE（有線LAN）、Wi-Fi 7（無線LAN）、Bluetooth 5.4
|サイズ
|254（W）×515（D）×522.6（H）mm
|OS
|Microsoft「Windows 11 Home」
|直販価格
|125万1030円
|125万1030円
※先着30台の期間限定価格
試用機ではCPUに16コア/32スレッドの「Ryzen 9 9950X3D」を搭載。このCPUはコア数の多さもさることながら、最大5.7GHzという高い動作クロックがウリだ。「Ryzen 7 9800X3D」と同様、L3キャッシュを採用しているのでゲームにめっぽう強いが、同CPUの弱点であるマルチタスク処理を補強したモデルといえる。
ちなみに、現在サイコムでは2026年7月31日まで無料でRyzen 9 9950X3Dにアップグレードできるキャンペーン中だ。先着30台までとなるので、気になる方はお早めに検討していただきたい。「サイコム サマーキャンペーン 2026」（2026年8月31日まで）も組み合わせると、さらにお得になるので今が狙い目である。
本機のもう1つの大きな特徴が、NVIDIAのウルトラハイエンドGPUである、GeForce RTX 5090を搭載したビデオカードを採用していること。これはサイコムが独自に水冷化した「Hydro LC Graphics Plus GeForce RTX5090 32GB」で、GPUはもちろん、ビデオメモリーなども強力に冷却し、高い性能を長時間維持できるよう改良されている。
GeForce RTX 5090はゲームは4K・最高画質で快適に遊べるタイトルが多く、CGレンダリングや動画編集、ローカルAIなどでも最高峰のパフォーマンスが期待できる。では、各種ベンチマークソフトを使ってその性能を探っていこう。
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