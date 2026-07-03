自作PCであれば、個人の「遊び心」を注ぎ込んだマシンが組める。CPUやビデオカード、メモリー、SSDといった基本スペックはもちろんのこと、PCケースのデザインからファンの回転数まで、あらゆる部分にこだわった趣味全開マシンが作れるわけだ。



しかし、メーカーが販売するBTOパソコンとなると、実用性や合理性、コストなどが重視された、万人ウケするものが無難である。そのため、遊び心はどうしてもおざなりになりがちだ。だが、それはあくまで「一般的なBTOパソコン」のお話。

確固たるコンセプトがあり、それを実現するためにこだわった結果、趣味全開のマシンとそっくりになってしまうこともあるだろう。そんな印象を受けたBTOパソコンが、サイコム の「G-Master Spear BF360 Limited Edition」だ。

本機はビデオカードには長時間の高負荷に耐えられる水冷クーラーを採用し、CPUには急激な負荷上昇による発熱にも対応できる強力な空冷クーラーを搭載。この構成は最高峰の性能を安定して発揮し、幅広い場面で騒音を抑えることを目指した結果である。

しかも、ビデオカードはGeForce RTX 5090搭載モデルを独自に水冷化した「Hydro LC Graphics Plus GeForce RTX5090 32GB」。CPUクーラーはNoctuaの最強クラスモデル「NH-D15 G2」を採用。さらに、今PC自作ファンから熱い注目を浴びている新興メーカー、HAVNの「BF360 Flow」というこだわりっぷりだ。

そんなG-Master Spear BF360 Limited Editionについて、写真を中心に詳しく紹介する。

G-Master Spear BF360 Limited Edition 標準構成の主なスペック 試用機の主なスペック CPU AMD「Ryzen 7 9800X3D」

（8コア/16スレッド、最大5.2GHz） AMD「Ryzen 9 9950X3D」

（16コア/32スレッド、最大5.7GHz） CPU

クーラー Noctua「NH-D15 G2」（空冷、120mmファン×2、サイドフロー） マザー

ボード ASRock「X870 Challenger WiFi White」（AMD X870、ATX） メモリー 64GB（32GB×2）、DDR5-5600 ＜メジャーチップ・JEDEC準拠品＞ ストレージ Crucial「T710 CT2000T710SSD8」（2TB M.2 SSD、PCIe 5.0） ビデオ

カード サイコム「Hydro LC Graphics Plus GeForce RTX5090 32GB」

（GeForce RTX 5090、32GB GDDR7）＋

Noctua「NF-A12x25 G2 PWM」×3＜サイコムオリジナル水冷仕様＞ 電源

ユニット ASRock「Steel Legend SL-1200G」

（1200W、80 PLUS GOLD、Cybenetics PLATINUM、LAMBDA A） PCケース HAVN「BF 360 Flow White HVN-CA-BF360-03」（E-ATX、ミドルタワー） 通信機能 2.5GbE（有線LAN）、Wi-Fi 7（無線LAN）、Bluetooth 5.4 サイズ 254（W）×515（D）×522.6（H）mm OS Microsoft「Windows 11 Home」 直販価格 125万1030円 125万1030円

※先着30台の期間限定価格

ちなみに、今回扱う試用機材は、標準構成からCPUがRyzen 9 9950X3Dにカスタムされていた。なんでも本機は2026年7月31日まで無料でRyzen 9 9950X3Dにアップグレードできるキャンペーン中だそうだ。先着30台までが対象なので、気になる方は急いで購入してほしい。

高性能なCPUやビデオカードを強力かつ静かに冷やすこだわり

内部はスペースに余裕があり、窮屈さは感じない。といっても、これは相対的にそう感じるだけ。実際、CPUクーラーの設置面積は約150mm四方と大きく、ビデオカード本体の奥行きも実測で約300mmと長い。シンプルにPCケースが大きいため、そう見えるのだ。

そして、PCケースの大きさは空冷クーラーを運用するうえで非常に重要なポイントになる。なぜなら、PCケースが大きければ大きいほど内部に熱がこもりにくく、冷却効率が上がるからだ。

CPUクーラーのNH-D15 G2は、ヒートパイプでつながった2つの大きなヒートシンクを備え、それぞれに140mmファンを装着している。120mmファンのモデルと比べると、ヒートシンクにあたる風量が多いので、コア数の多いCPUでも静かにしっかりと冷やせる。

なお、リアのPCケースファンはCPUクーラーとほぼ同じ高さに配置。これは、CPUクーラーから流れてきた熱風を、すぐに外へ排出できるようにするためだ。

ビデオカードはドイツのLynk+社との協業で実現した、オリジナルの水冷ビデオカード「Hydro LC Graphics Plus GeForce RTX5090 32GB」を採用。GPUだけでなく、メモリーや電源まで冷却できるモジュールを採用することでカード本体側のファンはなく、ラジエーターファンのみとなっている。



そのため、PCケース内への熱の拡散は抑えながら、ビデオカードのPCB上にある部品を効率良く冷やせるのだ。また、外装はアルミ板で覆われており、高級感のある見た目になっている点も魅力的である。

この水冷ビデオカードのラジエーターは360mmサイズで天板に配置。ラジエーターは3基のファンで冷却し、熱はPCケースの上部から排出するレイアウトになっている。ちなみに、このファンも静音性に優れるNoctua製品を採用しているあたりに、徹底したこだわりがうかがえる。