サイコム の「Radiant GZシリーズ」は、「次に新しくPCを購入するときはPCパーツ単位でこだわりたい」と思っている人にピッタリなBTOパソコンだ。BTOメニューが豊富で、CPUにビデオカード、メモリーやSSDの容量といった主要スペックの変更だけではなく、メーカーや製品のシリーズにまでこだわれる。

さすがにPCパーツ専門店ほどのラインアップではないが、人気の定番PCパーツを数多く用意。たとえば、ビデオカードは同じGPUでも数多くの製品を揃えているため、マザーボードとビデオカードのメーカーを合わせたいとか、PCパーツをなるべく白色で統一したいといったオーダーにも対応しやすいのだ。

前回紹介した「Radiant GZ3600B860」は、インテルB860チップセット搭載マザーボードを採用し、Core Ultraプロセッサーに対応したモデルとなる。試用機を見れば、そのカスタマイズの幅の広さはお判りになると思うが、標準構成と同じPCパーツはマザーボードのみだ。

Radiant GZ3600B860 標準構成の主なスペック 試用機の主なスペック CPU インテル「Core Ultra 5 225」

（10コア/10スレッド、最大4.9GHz） インテル「Core Ultra 7 270K Plus」（24コア/24スレッド、最大5.5GHz） CPU

クーラー Noctua「NH-U12S redux」（空冷、120mmファン、サイドフロー） Noctua「NL-LC1-24」

（簡易水冷、240mmラジエーター） マザー

ボード ASRock「B860 Pro RS WiFi」（インテルB860、ATX） メモリー 16GB（16GB×1）、DDR5-5600

＜メジャーチップ・JEDEC準拠品＞ 32GB（16GB×2）、DDR5-5600

＜メジャーチップ・JEDEC準拠品＞ ストレージ Crucial「E100 CT480E100SSD8」（480GB M.2 SSD、PCIe 4.0） Crucial「P310 CT1000P310SSD」（1TB M.2 SSD、PCIe 4.0） 光学

ドライブ DVDスーパーマルチ なし ビデオ

カード Intel Graphics（CPU内蔵GPU） サイコム「Silent Master Graphics RTX5070 12GB」

（GeForce RTX 5070、12GB GDDR7） 電源

ユニット Antec「CSK650」

（650W、80 PLUS BRONZE） ASRock「Steel Legend SL-750G」（750W、80 PLUS GOLD、Cybenetics PLATINUM、LAMBDA A+） PCケース Fractal Design「CORE 2550S Black[サイコムオリジナル仕様]」(ATX、ミドルタワー） be quiet!「Pure Base 501」

(ATX、ミドルタワー） 通信機能 2.5GbE（有線LAN）、Wi-Fi 6E（無線LAN）、Bluetooth 5.3 サイズ 195（W）×450（D）×442（H）mm 231（W）×450（D）×463（H）mm OS Microsoft「Windows 11 Home」 直販価格（キャンペーン適用前） 19万8240円 47万40円 直販価格

（キャンペーン適用後） 18万2320円 44万2120円 36回払いの

月々価格

（キャンペーン適用後） 約5065円 約1万2282円

試用機のカスタマイズの方向性は、安定性と静音性を重視したアッパーミドルのゲーミングPC。ということで、このPCの性能について、定番ベンチマークソフトを使ってチェックしていこう。

まずはCPUの性能と高負荷時の挙動をチェック

CPU性能の確認は、定番ベンチマークソフトの「CINEBENCH 2026」を使用。このソフトは、CGレンダリングを繰り返し実行し、その処理速度からCPU性能を測ってくれるというもの。結果は「pts」という独自単位で表示され、この数値が高ければ高いほど高性能となる。

なお、繰り返す時間は標準の10分以上とし、全コア/スレッドを使用するMultiple Threadsと、1つだけ使用するSingle Threadの2つのテストを行なった。

試用機のCPUはCore Ultra 7 270K Plus。Multiple Threadsのスコアーは9000ptsを超えており、なかなかの高性能ぶりだ。ただし、同じCPUを搭載した別のPCでは1万ptsを超えることもある。その原因はメモリー速度の違いによるものと考えられる。



1万ptsを超えるPCではDDR5-7200だったが、Radiant GZ3600B860で選べるメモリーはDDR5-5600だけ。そのため、ここがボトルネックとなってしまったようだ。昨今のメモリー価格上昇や入手難といった事情もあり、高速なメモリーは手に入りづらい状況が続いている。さまざまな事情を考慮すると、DDR5-5600が妥当なのだろう。

性能よりも気になった点は、高負荷時でも動作音がかなり小さかったことだ。PCの正面約30cmの距離に騒音計を置いて騒音値を測ってみたところ、電源オフ時の暗騒音は約31.4dB。電源投入後のアイドル時は約32dBと、動作しているか疑うレベルの静かさだった。

CINEBENCH 2026のMultiple Threadsテストを実行すると動作音は大きくなるものの、それでも最大で約39.6dBまでしか上昇していなかった。音の印象としては、「ファンの回転音が少し聞こえるかな」という程度。静音PC寄りの構成になっているとはいえ、ここまで動作音が小さいとは思っておらず、いい意味で驚かされた。

「動作音が静か」となると、高負荷時のCPU温度が気になるところ。モニタリングツール「HWiNFO64 Pro」を用い、CINEBENCH 2026のMultiple Threadsテストを実行し、最もCPU温度が高くなる終了直前の状態を計測してみた。

250Wの最大ターボパワー（PL2）で動作する最初のうちは、CPU温度が100度に達し、サーマルスロットリングが作動してしまっている。しかし、しばらくするとプロセッサーのベースパワー（PL1）となる159Wまで落ちるため、その後は温度が降下。70度台前半～半ばで安定していることが確認できた。

ちなみに、CPUの仕様上のPL1は125Wだ。冷却性能が高い水冷クーラーを採用していることから、PL1は少し高めの設定になっているようだ。CPUをフルパワーで動作するソフトは案外少ない（イマドキは動画エンコードもGPUで支援する方法が一般的だ）。ゲームなどの一般的な用途ならサーマルスロットリングがかかることはないだろう。

もう1つ、CPU性能を見るベンチマークとして、「Blender Benchmark」も試してみた。こちらもCGレンダリング性能からCPU性能をチェックするものだ。

同じCPUを搭載する別のPCの結果と比べても、結果はほぼ同じ。CPUの性能はしっかり出せているようだ。