サイコム、インテル搭載BTO PC購入でゲーム2本がもらえるキャンペーン開始

サイコムは8月10日から9月13日まで、インテル搭載のBTOパソコンを対象にした「2026 Intel Gamer Days Bundle」キャンペーンを実施する。対象は同社が販売するインテルCPU搭載モデルで、期間中に購入すると、クーポンカードに記載されたマスターキーを通じてゲームタイトル2本を受け取れる。価格帯はモデルにより異なり、初めてのゲーミングPC向けの「G-Master Velox III Intel Edition」は250,840円だ。
このキャンペーンは、対象CPUを搭載したゲーミングモデルをはじめ、同社の各シリーズBTOパソコンが対象となる。対象CPUには、Intel Core Ultra 200S Plusシリーズ、Intel Core Ultra デスクトップ・プロセッサー（シリーズ2）、Intel Core プロセッサー（14世代）が含まれる。特典ゲームは『スター・ウォーズ：ギャラクティック・レーサー』と『トゥームレイダー：レガシー・オブ・アトランティス』で、コード使用期限は2026年10月31日までとなる。なお、期間中でも定数に達し次第終了するという。
注目モデルの一つ「G-Master Spear 2 Z890i」は、Intel Core Ultra 7 270K Plus、GeForce RTX 5070、32GBメモリ、1TB SSDを組み合わせたミドルタワー型のスタンダードゲーミングPCだ。価格は394,600円で、Wi-Fi 7対応マザーボードやATX3.1対応の850W電源など、最新世代のパーツを採用する。コンパクトさを重視した「G-Master Spear Mini B860」は314,890円となる。
さらに、エントリー向けの「G-Master Velox III Intel Edition」は250,840円で、Intel Core Ultra 5 250KF PlusとGeForce RTX 5060 Tiを搭載する。いずれのモデルも、用途や予算に応じてCPU、メモリ、SSD、電源、ケースなどを細かく選べるBTO方式が特徴だ。
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