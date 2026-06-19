ROG Falchion Ace 75 HEに新色Lava Red　0.01mm調整＆8000Hz対応のゲーミングキーボード

ASUS JAPANは、ゲーミングブランドRepublic of Gamers（ROG）から、ゲーミングキーボード「ROG Falchion Ace 75 HE Gaming Keyboard」の新色Lava Redを発表した。発売日は6月26日で、搭載スイッチの異なるROG HFX V2スイッチモデルとROG HFX V2Xスイッチモデルの2モデルを展開する。

ROG Falchion Ace 75 HE Gaming Keyboardの最大の特徴は、ROGオリジナル磁気スイッチによる0.01mm単位のアクチュエーションポイント調整にある。ROG HFX V2スイッチモデルは初期導入力32gfで、ラピッドトリガーにも対応する。ROG HFX V2XスイッチモデルはホロウスクエアステムデザインとXスタビライザーを備え、初期導入力30gfの軽い押し心地で、端から中央まで均一な入力を狙う設計だ。

応答速度の面では、最大8000Hzのポーリングレートに対応する。これは一般的なゲーミングキーボードの8倍に相当し、入力遅延は1ミリ秒から0.125ミリ秒へ短縮されるという。さらに、ラピッドトリガーの有効・無効切り替えや感度調整をソフトウェアなしで行える独自スイッチ、音量やメディア操作、ライティングを扱えるマルチファンクションボタンとタッチパネルも搭載する。

打鍵感にも配慮が見られ、PORON3層とシリコン3層を組み合わせた合計6層の静音設計を採用する。振動や打鍵音を抑えつつ、クッション性のあるタイピング体験を目指した仕様だ。加えて、専用保護キャリーケースが付属し、USBケーブルなどのアクセサリーもまとめて持ち運べるため、LANパーティーや大会会場への携行にも向く。