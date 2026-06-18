モニター裏が“収納棚”に変身　サンワサプライの便利トレイが登場

サンワサプライは6月18日、直販サイト「サンワダイレクト」で、VESAネジ穴に固定してモニター裏へ棚を増設できる収納トレイ「100-VESA010」を発売した。価格は3,164円（税抜）だ。対応VESAは75×75mmと100×100mmで、M4ネジ穴を持つモニターやテレビに取り付けできる。
サンワサプライの新製品「100-VESA010」は、デスク上で場所を取りがちな外付けHDDや電源タップ、ドッキングステーションなどを、モニター背面へまとめて逃がせるのが最大の特徴だ。スチール製の本体はマグネット付きの電源タップやケーブルホルダーとも相性がよく、散らかりやすい配線まわりをすっきり整理できる。モニターアームとの併用にも対応しており、限られた作業スペースを有効活用したい在宅ワーカーやオフィス利用者に向く製品だ。
設置方法はシンプルで、モニター背面のVESA取り付け用ネジ穴に固定するだけだ。トレイは上側・下側のどちらにも取り付け可能で、それぞれ約5.5cmの範囲で高さ調整できるため、端子位置やケーブルの取り回し、置きたい機器のサイズに合わせて柔軟にレイアウトできる。付属スペーサーでネジ長の調整にも配慮しており、モニター環境に合わせた導入がしやすい構成だ。
有効内寸は約W39.5×D9.5cm、耐荷重は約3kgとなる。小型ドッキングステーションや外付けHDD、マグネット付き電源タップなどの収納を想定した設計で、フチ付き構造により小物の落下を抑えやすい。トレイ面には保護シートを貼り付けでき、機器へのキズ対策にも配慮する。さらにスリットを設けることでケーブルを逃がしやすく、見た目と実用性を両立したデスク環境づくりを支える製品だ。
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