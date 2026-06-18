静音クリックとDPI切り替え対応、バッファロー「BSMBB110」出荷開始

バッファローは、Bluetooth 5.1対応の3ボタンマウス「BSMBB110シリーズ」の出荷を開始した。販売は全国の家電量販店や各ECストアで順次進み、価格はオープンだ。製品はブラック、ホワイト、レッドの3色展開で、レシーバー不要のワイヤレス接続や静音スイッチ、BlueLEDセンサー、DPI切り替え機能を備える。
BSMBB110シリーズは、Bluetooth搭載のタブレットやパソコンと直接接続できるため、USBポートをふさがずに使えるのが特長だ。接続にはBluetooth 5.1を採用し、机上の環境を選びにくいBlueLEDセンサーも搭載する。わずかな凹凸やホコリにも反応しやすく、外出先や共有デスクでも扱いやすい設計という。
静音スイッチを採用したことで、クリック時のカチカチ音を抑え、会議中や夜間、カフェでも周囲への配慮がしやすい。さらにホイールボタンも静音化し、操作音全体を低減した点も見逃せない。日常のクリック感は保ちながら、静かな場所で使いやすいバランスに仕上げた製品だ。
また、カーソル速度を800、1200、1600dpiの3段階で切り替えられるため、細かな編集作業からWeb閲覧まで用途に応じて調整しやすい。型番はBSMBB110BK、BSMBB110WH、BSMBB110RDの3種で、カラーはそれぞれブラック、ホワイト、レッドとなる。
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