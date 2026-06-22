ASRock、PCIe 5.1対応の高効率SFX電源を投入　最大1000Wモデルも展開

ASRockは、高効率と静音性を両立したSFX電源ユニット「Phantom Gaming SFX」シリーズとして、850Wモデル「PG-850PSF」と1000Wモデル「PG-1000PSF」を発表した。国内正規代理店を通じて7月3日より順次販売開始となり、価格はPG-850PSFが38,980円、PG-1000PSFが42,980円だ。いずれも保証期間は10年間。
Phantom Gaming SFXシリーズは、80 PLUS Platinum認証に加え、Cybenetics PLATINUM認証とCybenetics LAMBDA認証を取得した高性能電源だ。1000WモデルはLAMBDA A、850WモデルはLAMBDA A++を獲得しており、静音性への配慮が際立つ。さらに、最新のATX12V v3.1とPCIe Gen 5.1規格に対応し、現行の高性能PCから将来の構成まで見据えた設計という。
内部には100％日本製コンデンサー、92mm FDBファン、5V BOOST、iCOOLインテリジェント温度制御を採用する。負荷変動の大きい環境でも安定した電力供給を目指し、各種保護回路も備えるため、長時間のゲームプレイや高負荷作業でも安心感が高い。トータル・パワー・エクスカーションは235％に対応し、瞬間的な電力スパイクにも追従する設計という。
接続面では、デュアルカラーコネクターを備えたネイティブ12V-2x6ケーブルを搭載し、正しい接続確認をしやすくした。さらに、GPU側コネクターの温度を高精度に監視する内蔵NTCセンサーを採用し、安全性を高めている。両モデルともフルモジュラー仕様で、サイズはおよそ幅125×奥行100×高さ63.5mm。PG-1000PSFの連続12V出力は83.4A、PG-850PSFは70.9Aとなる。
購入は国内正規代理店経由で行う形だ。ラインアップはPG-1000PSFとPG-850PSFの2機種で、ATX 3.1準拠、PCIe 5.1対応、10年保証を備える点が共通だ。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります