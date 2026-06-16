AMD Ryzen搭載ノートやRTX 5060デスクトップを自分で組み立て　マウスが親子イベント開催

マウスコンピューターは、「親子パソコン組み立て教室」を8月14日と8月15日の2日間、長野県飯山市の飯山工場で開催する。対象は全国の小学6年生とその保護者で、参加費用は選択したパソコン代金の3割引（税込、送料なし）となる。募集人数はデスクトップパソコン30組、ノートパソコン30組の合計60組で、応募多数の場合は抽選となる。申し込みは2026年度「親子パソコン組み立て教室」特設サイトから行う。募集締め切りは6月30日23時59分だ。

同イベントは、工場見学やパソコン部品の学習、実際の組み立て作業を通じて、ものづくりの楽しさとパソコンの仕組みへの理解を深める体験型企画だ。開催14回目となり、夏休みの恒例イベントとして親しまれている。参加者は当社ラインアップの中から希望するデスクトップパソコンまたはノートパソコンを選び、自らの手で組み立てる。完成後は配送または当日持ち帰りが可能だ。

組み立て製品の例として、ノートパソコンはmouse A4-A5U01SR-Bが用意される。組み立て目安時間は30分程度で、OSはWindows 11 Home 64ビット、CPUはAMD Ryzen 5 7430Uプロセッサ、メモリは8GB、M.2 SSDは256GB、パネルは14型液晶パネル（ノングレア）となる。費用は83,930円で、通常販売価格119,900円から3割引きだ。デスクトップパソコンの例はNEXTGEAR JG-A5G60（ホワイト）で、組み立て目安時間は60分程度、OSはWindows 11 Home 64ビット、CPUはAMD Ryzen 5 4500プロセッサ、グラフィックスはNVIDIA GeForce RTX 5060、メモリは16GB、M.2 SSDは500GBとなる。費用は150,360円で、通常販売価格214,800円から3割引きだ。

8月14日には、飯山市の夏を彩る千曲川河畔納涼花火大会も同日開催される。花火は約2,000発が打ち上げられ、希望者には観覧席の用意に加え、飯山市内の宿泊先の紹介や飯山駅、指定宿泊先からの送迎も予定される。申し込みや詳細確認は特設サイトから行う。完成したパソコンは実用的な学びの成果として持ち帰れるため、夏休みの思い出づくりとIT教育を兼ねた内容になっている。