USB Type-CでHDMI＋VGAの2画面出力を実現、「AD-ALCMST2HV」登場

サンワサプライは、USB Type-CポートからHDMIとVGAへ同時に映像出力できるUSB Type C-HDMI＋VGA変換アダプタ「AD-ALCMST2HV」を6月下旬に発売予定だ。価格は8,580円。Type-C搭載パソコン1台から2台の外部ディスプレイを接続でき、オフィスの作業効率化や会議室でのプレゼン用途を想定した製品だ。

本製品は、映像出力に対応したUSB Type-Cポートを備えるパソコンに接続し、HDMIディスプレイ×1台とVGAディスプレイ×1台へ映像と音声を出力できる。拡張モードでは、ノートパソコン画面を含めて最大3画面運用が可能で、作業領域を広げたいビジネスシーンに向く。さらに、すべて同じ画面を映す複製モードにも対応するため、会議資料の共有にも使いやすい仕様だ。

対応OSはWindowsのみで、macOSには非対応だ。HDMI側は4K/60Hz、VGA側は1080p出力に対応し、古い会議室設備と新しいディスプレイを併用する環境でも使いやすい。50cmのケーブル一体型設計を採用し、接続機器まわりをすっきりまとめやすい点も特徴だ。サイズは手のひらに収まるほどの小型設計で、持ち運びにも配慮されている。

電源はACアダプタ不要のバスパワー仕様で、パソコンのUSBポートに接続するだけで使える。ソフトウェアのインストールも不要なため、導入の手間を抑えられる点も魅力だ。