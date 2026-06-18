NZXT、Mini-ITXケース「H2 Flow」ホワイトモデル発売　RTX 5090級GPUにも対応

NZXT, Inc.は6月18日、卓上サイズでハイスペックなゲーミングPCを構築しやすいMini-ITX PCケース「H2 Flow」のホワイトモデルを日本市場向けに発表した。発売日は6月25日で、価格は23,780円となる。
H2 Flowは、幅181mm×奥行き263mm×高さ435mm、質量4.55kgのコンパクトなミニタワーPCケースだ。対応マザーボードはMini-ITX、電源ユニットはSFXとSFX-Lに対応し、ドライブベイは2.5インチを2基備える。前面にはUSB 3.2 Gen 2x2 Type-Cを1基、USB 3.2 Type-Aを1基、3.5mmミニジャックを1基搭載し、日常使いからゲーミング用途まで扱いやすい仕様だ。
拡張性も強みだ。グラフィックスカードは長さ331mm、幅150mm、厚み65mm、3スロットまで搭載でき、リファレンスデザインならGeForce RTX 5090クラス、オリジナルデザインならGeForce RTX 5080クラスも視野に入るという。CPUクーラーは高さ75mmまで、前部には280mmサイズまでの簡易水冷ラジエータを搭載可能。さらに、PCI Express 5.0 x16対応のライザーケーブルを標準搭載しており、追加部材を用意せずにGPUを組み込みやすい設計だ。
デザイン面では、左サイドに上半分ガラス、下半分メッシュのハイブリッドサイドパネルを採用する。内部のCPU周りを見せやすく、液晶付き簡易水冷クーラーの演出も活かしやすい構造だ。加えて、ウルトラファインメッシュにより埃の侵入を抑えつつエアフローを確保し、工具不要で外装パネルを外せるツールレス設計や、面ファスナー付き配線スペースも備える。製品保証期間は2年間となっている。
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