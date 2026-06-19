CFD販売、ID-COOLING製デュアルファンCPUクーラー2モデルを国内発売へ

シー・エフ・デー販売は、代理店を務めるID-COOLINGブランドの新製品として、デュアルファン搭載の空冷CPUクーラー「FROZN A620 SLK」と「FROZN A620 PRO XE BLACK」を6月24日に発売する。価格はFROZN A620 SLKが7,980円前後、FROZN A620 PRO XE BLACKが6,980円前後だ。

FROZN A620 SLKは、幅122mmのスリムなシングルタワー級サイズでありながら、デュアルファン構成により高い冷却性能を狙ったモデルだ。2段階逆回転ファンによる気流の最適化、非対称モジュール設計、精密なヒートパイプレイアウトを採用し、干渉を抑えながら熱を効率よく逃がす構成という。TDPは260W、サイズはおよそ幅122×奥行133×高さ160mm、重量はおよそ1.3kgとなる。対応ソケットはAMD AM5/AM4、Intel LGA1954/1851/1700/1200/1151/1150/1155/1156だ。

取り付けやすさも特徴で、プリインストールファンとマグネット式トップカバーにより、組み込み後の見た目もすっきりまとめやすい設計だ。メーカー保証は代理店保証1年となる。

もう一方のFROZN A620 PRO XE BLACKは、熱伝導効率に優れた6本のパウダーグルーブ複合ヒートパイプを備え、効率的に熱を拡散するデュアルファン空冷CPUクーラーだ。強化フィンロック構造とはんだ付け技術により耐久性を高め、PWM対応ファンで冷却性能と静音性のバランスを調整しやすい点も魅力だ。サイズはおよそ幅142×奥行129×高さ157mm、重量はおよそ1.1kg、TDPは260Wとなる。

メモリとの干渉を抑えたレイアウトで幅広い構成に対応し、Intel/AMD両対応のユニバーサルブラケットも採用する。スタンドオフ固定工具が付属し、取り付け時のマザーボード保護にも配慮した仕様だ。