【金沢・カフェ】12時から17時限定。自分で点てる抹茶とスイーツを「Coil」で
この記事は、東日本連携都市観光サイト「つなぐ旅-東日本- ひがしにほんトラベルガイド」に掲載された観光情報ニュースを再編集したものです。
夏に訪れたい、おすすめの街のひとつが石川県の金沢。夏の金沢旅行で外せないのが、伝統的なお抹茶文化の体験です。
金沢旅行の定番、ひがし茶屋街も、兼六園を巡るのはもちろん楽しい。でも、炎天下を歩き続けてばかりの旅だとちょっと疲れます。そんな時にぜひ訪れたいのが、金沢市内にある和の体験型レストラン「Coil」です。靴の中が少し熱くなってきたころ、涼しい店内で茶筅（ちゃせん）を動かす時間は、観光の途中に差し込む小さな休符みたいです。
金沢市袋町の「Coil」では、2026年7月2日から「抹茶体験＋スイーツセット」が始まっています。
棗（なつめ）に入った抹茶をすくい、選んだ器へ入れる。お湯を注いだら、茶筅を細かく動かす。最初は少しぎこちなくてもいいんです。泡がふわっと立つだけで、なぜかうれしい。私はこういう体験に弱い。旅先で手を動かした記憶は、写真よりずっと長く残りますよ。
金沢で「抹茶」を楽しむ、夏の伝統とモダンのスポット
金沢は、和菓子と茶の文化が濃い街です。老舗の上生菓子もいいけれど、作法に緊張してしまうという人もいます。Coilの抹茶体験は、その入口をぐっと低くしてくれます。
そんな金沢で、JR金沢駅から徒歩約15分の「かなざわはこまち」2階に位置する、細巻き寿司を自分の手で完成させる和の体験型レストラン「Coil」では、2026年7月2日(木)より、観光や旅行で訪れる方に向けた新メニュー「抹茶体験＋スイーツセット」の提供を開始しています。
まず楽しいのは、抹茶椀を選ぶ時間です。色で選んでもいいし、手に持ったときの重さで決めてもいい。棗の抹茶を入れ、お湯を注ぎ、茶筅を動かす。お堅い作法を覚えていなくても、自分で点てたお茶は、やっぱりちょっと特別な味に感じます。
12時から17時のカフェタイムには、抹茶とスイーツを合わせられます。バスクチーズケーキやガトーショコラを選ぶセットは1,200円。抹茶ティラミスや抹茶あんみつを盛り合わせたセットは1,880円です。苦みのある抹茶に甘いものを合わせると、あちこち歩いた足の疲れもほどけます。
カフェタイム以外には、好きなネタを選んで自分で巻く細巻き寿司の体験もあります。抹茶だけで終わらないところが、このお店らしさ。
近江町市場の帰り、金沢駅へ戻る前、あるいは雨宿りを兼ねた午後に。12時から17時の間に立ち寄れば、自分で点てた抹茶と甘いものが待っています。金沢で少し静かな時間がほしくなったら、Coilを行き先候補に入れておくといいかもしれませんよ！
和の体験型レストラン「Coil」(コイル)
●住所：石川県金沢市袋町1-1 かなざわはこまち2F
●提供時間：12:00～17:00（カフェタイム限定）
●提供メニュー：
・抹茶と選べるスイーツのセット
（バスクチーズケーキ、ガトーショコラ等から1品選択）：1,200円
・抹茶スイーツ盛り合わせセット
（抹茶ティラミス、抹茶あんみつ等の盛り合わせ）：1,880円
・その他: カフェタイム以外には「細巻き寿司」の体験メニューなども提供
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