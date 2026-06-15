300円台で満足感あり！ ファミマ冷凍麺、名店監修まぜそばなど4品を食べてみた

スポーツ観戦が忙しいこの時期、冷凍食品が家にストックしてあると助かりますよね。試合を見ながら「ご飯どうしよう」となっても、レンジで温めるだけで食べられるのはありがたいです。
今回、ファミリーマートのプライベートブランド「ファミマル」冷凍食品の試食が届いたので試してみました！ ブランド担当者が「おいしさ」と「コスパ」を両立した商品としてピックアップした冷凍品の中から、特に気になったのが麺類です。
300円台の商品が中心ながら、名店監修や個性派メニューが並び、想像以上に満足感がありました。
おいしさ×コスパを兼ねそろえた
ファミマ冷凍麺 4商品を実食
●元祖スタミナ満点らーめん すず⿁監修 スタ満まぜそば（321円）
まずはパンチがある「元祖スタミナ満点らーめん すず⿁監修 スタ満まぜそば」。パッケージからインパクト大。
三鷹市に本店を構える人気店「元祖スタミナ満点らーめん すず鬼」監修のまぜそばです。
重量はおよそ340gでボリューミーなのが嬉しいですね。
にんにくのガツンと感、アブラ・玉ねぎの甘さを特徴としているとのこと。
レンジでチンして、よく混ぜてからガーリックオニオンパウダーをかけて仕上げます。
麺は極太麺で食べ応えがありました。にんにくのパンチがあり、これは何度でも食べたくなるやみつきな味わい！
マヨネーズ、ブラックペッパー、キムチをのせる店主オススメのアレンジレシピも載っていました。次は材料を揃えて試してみたいです！
●麺屋こころ監修台湾まぜそば（321円）
続いて「麺屋こころ監修台湾まぜそば」。名古屋発の「台湾まぜそば」を全国に広めた名店「麺屋こころ」監修の商品です。
実はお店に行ったことはないのですが、名前は以前から知っていて気になっていました。
重量はおよそ340g。こちらもレンジでチンして混ぜて作るタイプの商品です。
もちもちとした太麺で、さば・いわしなどの魚粉の旨みを感じる辛旨醤油ダレが特徴。
別添えでガーリックパウダーが付いているので、味変を楽しめるのも嬉しいです。ガーリックはかなり強烈でした……！
近いうちにお店でも食べてみたいなあ……！あまりのおいしさに、最寄りのお店を調べてしまいました。
●香酢が効いた旨辛たれビャンビャン麺（321円）
ビャンビャン麺、名前は聞いたことがありましたが、実は食べたことがありませんでした。そこで今回初挑戦したのが「香酢が効いた旨辛たれビャンビャン麺」です。
ビャンビャン麺といえば、中国・陝西省（せんせいしょう）で食べられている幅広の麺。あまりにも難しい漢字でも話題になりましたよね。
ファミマのビャンビャン麺は、幅広麺に唐辛子の辛みと香酢の酸味、甘みがきいたタレを合わせていただく一品です。
麺の食べ応えがすごい！ 幅広麺の見た目のインパクトはもちろんですが、それだけではなく、もちもちとした食感で、噛むほどに満足感があります。
別添えの花椒香油パックをかけると、さらにしびれがアップ。より本格的な味わいになりました。
●【｢Ristorante Shin Harada｣原田慎次シェフ監修】牛挽肉のボロネーゼ（494円)
こちらは特別枠で、プレミアムライン「ファミマルKITCHEN PREMIUM」から6月2日に登場した新商品です。
東京・銀座の高級イタリアンレストラン「Ristorante Shin Harada」原田慎次シェフ監修商品。
小麦香る生パスタに、炒めた香味野菜の甘みと粗挽き牛挽肉の旨みが広がるボロネーゼソースを合わせたパスタです。
食べてみると、ボロネーゼソースがたっぷりかかっていて、しっかりパスタに絡んできます。
お肉のゴロゴロ食感がしっかりあって、素直に「おいしい！」の一言。お値段は約500円と少しお高めだけど、ソースの量もたっぷりで、冷凍パスタとしては満足感の高い一品でした。
お酒のおつまみにも
「あと1品」に便利な冷食
他にも、おやつや夕食のおかずの「あと1品」になりそうな便利でコスパのよい冷凍食品もありました。実際に試したのはコチラ。
●もっちり生地のチーズいももち（332円）
チーズフィリングを包み込んだもっちり食感の「もっちり生地のチーズいももち」。
チーズもお芋も好きな筆者はドハマり。
4個入りでちょうどいいですね〜。これはおやつにもお酒のおつまみにもピッタリです！ガッツリ系の試食が続いていたので、パクッと簡単に食べられるのも嬉しかったです！
もっちもちでおいしかった〜！
●1/3日分の野菜が摂れるチン!する温野菜（235円）
「1/3日分の野菜が摂れるチン!する温野菜」は、5種類の温野菜（ブロッコリー、かぼちゃ、じゃがいも、れんこん、人参）入り。
レンジでチンするだけで、5種も温野菜が食べられるなんて嬉しい！あまりの手軽さに感動しました。
切ったり茹でたりする手間が省けるのがありがたく、そのまま食べても、料理に応用してもいいですよね。
こどもも食べやすい食材だったので、そのまま一緒にいただきました。特にかぼちゃがホクホクでおいしかったです。
●岩塩で引き立つ脂の旨みホルモン&シマチョウ（429円）
続いて「岩塩で引き立つ脂の旨みホルモン&シマチョウ」。
牛ホルモンとシマチョウの脂の旨みが特徴の商品です。こちらはおつまみにぴったりです。
調理はレンジでチンするだけ。 食卓であと一品欲しいとき使いやすく、歯応え抜群でおいしかったです！家族にも好評でした。
冷凍コーナーをチェック！
以上、実際食べてみてオススメのファミマルの冷凍商品を紹介しました。ほかにも、ファミマルにはコスパがよい冷凍食品がいろいろ揃っています。5月に発表された「ファミマルブランド担当が選ぶ“家計を支えるベストイレブン”」は以下です。
＜ファミマルブランド担当が選ぶ“家計を支えるベストイレブン”＞
・元祖スタミナ満点らーめん すず⿁監修 スタ満まぜそば（321円）
・もちっと麺と濃厚だれの汁なし担々麺（321円）
・麺屋こころ監修台湾まぜそば（321円）
・香酢が効いた旨辛たれビャンビャン麺（321円）
・もっちり生地のチーズいももち（332円）
・5種具材の旨辛ビビンバ（473円）
・1/3日分の野菜が摂れるチン!する温野菜（235円）
・岩塩で引き立つ脂の旨みホルモン&シマチョウ（429円）
・直火で香ばしく炒めたナポリタン（298円）
・レンジで手軽に塩味枝豆（128円）
・【「LA FIGLIA DEL PRESIDENTE」今井シェフ監修】薪窯で焼き上げたピッツァマルゲリータ（591円）
どれも現在発売中です。
価格帯が手頃で、ストックできるのもうれしい。冷凍コーナーをチェックしてみてください。
（※文中の価格はすべて税込）
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