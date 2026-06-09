バストは110cm・Kカップ。圧巻のむちむちボディーが話題の東山澄礼（とうやま・すみれ）さんが、1st DVD「ミルキー・グラマー」（発売元：竹書房、収録時間：152分、価格：4620円）の発売記念イベントを5月23日、ソフマップAKIBA アミューズメント館で開催した。

いま27歳の東山さんは、編集者やコピーライターとして働いていた経歴を持つ異色の新人。実は高校生のころから可愛い女の子の写真を集めるのが好きで、趣味のカメラもフィルムを選ぶほどのこだわり派。いろいろな要素が結びつき、「撮られる側になってみてもいいかな」と、1年ほど前からグラビア活動を始めことにしたそうである。

――ロケはいかがでしたか？

【東山澄礼】 12月に沖縄に行ったのですが、目立つのが苦手だったので冷や汗をかきながら一生懸命に演技をがんばりました。役柄としては家庭教師なのですが、大学生のころにそういうバイトの経験もあるし、すんなんり演じられたとは思います。

――シーンとしては？

【東山澄礼】 ノースリーブニット＆メガネで家庭教師っぽく（視聴者に）英語や古文を教えたり、プールで日焼け止めを塗ってもらったり、寝室で誘惑したり、いろいろなことをやりました。こんな家庭教師、絶対にいないと思います（笑）。

――オススメは？

【東山澄礼】 夕暮れ時に岩場で撮ったシーンです。海抜10mくらいありそうな断崖絶壁で風も強かったし、「落ちたらどうしよう……」と心配しながらカメラと向き合っていました。でも、オレンジ色の空が紫色に変わっていく時間帯だったので、美しい絵に仕上がりました。

――ほか注目は？

【東山澄礼】 ジャケ写にもなっている、前開きタイプの競泳水着のシーンです。自分の名前が「すみれ」なので紫色なのがいいなと。ボリューム感が出るデザインなのもお気に入りです。

憧れの存在は、グラビアレジェンドの篠崎 愛さんとちとせよしのさん。「胸だけでは物足りないと思うので、お尻を鍛えながらグラビア活動をがんばっていきたいです」と抱負を述べた。撮影会にも参加しているので、スケジュールはXで確認してほしい。