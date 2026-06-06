COMPUTEX TAIPEI 2026レポート 第113回
ADATAが注目のXPGブランド新製品を多数公開！ 電源、ケース、チェアまで揃う統一ゲーミング環境に注目
2026年06月06日 17時00分更新
COMPUTEX TAIPEI 2026のADATAブースでは、おなじみのメモリーやSSDに加え、電源ユニット、PCケース、ディスプレー、チェアまで、XPGブランドでゲーミング環境を統一できる新製品が並んでいた。まだ発売日未定の製品も多いが、注目製品を厳選してチェックしていこう。
「CYBERCORE III 1200W」は、80 PLUS Platinum認証を取得した1200W電源ユニットだ。ATX 3.1とPCIe 5.1に対応し、最大600Wの12V-2x6端子を装備。過電流を本体とケーブル側のLEDで警告する機能も備え、GeForce RTX 5090などのビデオカードを搭載するハイエンドデスクトップPCに適した電源ユニットだ。
「URBAN TAPSAFE」は、USB 3.2 Gen 2x2対応で読み書き最大1900MB/sの外付けSSDだ。容量は1TBと2TBがラインナップされており、専用アプリからNFCでロックをオン・オフできる。クリップやマグネットでスマートフォンや撮影機材、はたまた胸元などに装着できるので、動画撮影時の外部ストレージとして重宝しそうな製品だ。
「INVADER X ELITE」は、3面フレームレスガラスを採用したPCケース。E-ATXおよび背面コネクター型マザーボードに対応し、デュアルチャンバー構造と5基のARGBファンを採用している。吸排気方向を切り替えてケース内の空気圧を調整する「Dynamic Breathing」機能を備えており、デザイン性と冷却性能を追求したゲーミングデスクトップPCにもってこいのPCケースだ。
「NOVAKEY RGB DDR5」は、DDR5-5600から8000までを用意したメモリー。容量は16GBと32GBをラインナップ。鏡面調のボディーで上面と側面にはRGBライトバーが備わっており、性能にふさわしいデザイン性を備えたメモリーを求める自作ユーザー向けの製品である。
「NOVAKEY RGB DDR5 ROG Certified」は、DDR5-6200、CL30、16GBという仕様のROG認証モデル。ASUS製ROGマザーボードと組み合わせたゲーミングデスクトップPC制作のための製品だ。
「MARS 980 PRO」は、PCIe Gen5 x4接続対応で、最大読み出し1万4000MB/s、最大書き込み1万3000MB/sを誇るSSDだ。容量は1TBから8TB。ADATAとしては初めて空冷ファンを搭載し、ケース内の通気が悪い場合や室温が高い環境でも、ピーク性能を維持しやすいとされている。
ADATA初のディスプレー「APERTURE A27F4」は、27型フルHDのFast IPS液晶パネルを採用。リフレッシュレート240Hz、応答速度1ms、sRGBカバー率99％で、Adaptive Sync機能に対応する。解像度よりもフレームレートを優先するFPSプレイヤー向けのディスプレーだ。
「APERTURE A27Q1」は、27型QHDのFast IPS液晶パネルで、リフレッシュレートは210Hz、応答速度は1msのディスプレー。ハイフレームレートで滑らかにゲームを堪能しつつも、高精細のグラフィックスや、広い作業領域も必要とするバランス重視のユーザーのために開発された製品だ。
「NIMBUS」は、通気性の高い伸縮メッシュ、調整式ランバーサポート、2Dアームレストを備えたゲーミングチェアだ。背もたれは90～135度の3段階で固定でき、耐荷重は120kg。筆者のような巨漢にも耐えるわけだ。長時間のゲームやデスクワークで蒸れを抑えられる点も見逃せない。ディスプレーとチェアは2026年下半期の発売予定だが、日本での発売時期と価格は未定だ。
今回のADATAブースの展示からは、メモリー、ストレージなどの枠を越えて、電源ユニット、PCケース、ディスプレー、チェアなどの分野までXPGブランドでまとめることを訴求しているのが伝わってきた。冷却、安全性、使い勝手まで踏み込んだ製品が多く、日本市場への投入にも期待したい。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第112回
PCFoxconnがAI需要に応える新ハイブリッドデータセンターのインフラをCOMPUTEXで公開
-
第111回
PCパーツMediaTekがCOMPUTEXで6G無線プロトタイプとAIネットワーク最適化技術を初披露、最新トレンドをチェック
-
第109回
PCパーツネットなしでAIがサクサク動く時代へ！ノートPCから最新ゲーム機まで、インテルが仕掛ける一歩先の未来が見えた
-
第108回
ゲームStream Deckボタン搭載ゲーミングマウスやKey Light新モデルも！ Elgatoなどの最新モデルを速報レポート
-
第107回
PCCOMPUTEXのBenQブースでサッカーに挑戦！ AIドローンから液冷システムまであってなんだか楽しいぞ
-
第106回
PCPCではなくAIサーバーの「裏側」が主役、Vertivが次世代データセンター技術をCOMPUTEXで披露
-
第105回
PCパーツインテルがCOMPUTEXの基調講演で明かした変革 次世代CPU・GPUから自律型AIソリューションまで一挙公開
-
第104回
PCパーツミリタリーライクなCORSAIRのミドルタワーがマジカッコいい！ 押したらキケン!? そうなリセットボタンも
-
第103回
PCパーツ高そうだが…欲しい！ 「車体の色を変えられるBMW」がマジすごい。量産化も予定
-
第102回
PCNVIDIA RTX Spark搭載の最新AI PCがCOMPUTEX 2026で一挙公開！ 99Whバッテリー＆静音設計のパフォーマンス
- この連載の一覧へ