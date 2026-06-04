モトローラ、約6万円でFeliCa対応「motorola edge 60」国内投入

モトローラ・モビリティ・ジャパンは6月3日、Androidスマートフォン「motorola edge 60」の日本市場投入を公表した。6月12日発売予定で、直販価格は5万9800円。
「motorola edge 60」は、約6.7型の大型ディスプレイを搭載したオーソドックスなAndroidスマートフォン。
PANTONEのトレンドカラーをあしらった本体背面には、5000万画素の広角・超広角・マクロカメラと、1000万画素の望遠カメラ（光学3倍）を搭載。シーンやユーザーの好みに応じた写真・動画を撮影できるほか、「moto ai」による撮影サポートにも対応している。
SoCにはMediaTek の「Dimensity 7400」を採用。メモリー容量は8GBだが、仮想メモリー機能「RAM Boost」を利用すれば、擬似的に容量を増やすことも可能だ。
NFCは「おサイフケータイ」対応のFeliCaを搭載し、国内の主要なタッチ決済サービスをカバー。ミドルレンジの価格帯でFeliCa対応のスマホを探しているなら、有力な選択肢となるだろう。
本体重量は約179g。バッテリー容量は5200mAhで、別売の対応充電器を用意すれば、最大68Wの急速充電機能「TurboPowerチャージ」も利用可能だ。
カラーは「PANTONE Shamrock」と「PANTONE Gibraltar Sea」の2色展開。
同社オンラインストア「MOTO STORE」ほか、Amazonや家電量販店、MVNO事業者での販売を予定している。
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