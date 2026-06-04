カシオ「G-SHOCK」さらに強くなる　衝撃でズレた針を自分で直すってすごい

壊れにくいG-SHOCKから、ズレにくいG-SHOCKへ。
カシオ計算機は6月4日、G-SHOCKの航空コンセプトライン「GRAVITYMASTER」の新製品として「GWR-B3000」を発表した。7月10日発売で、価格は11万円から。
新開発のムーブメント「TOUGH MVT. 2」を採用した。従来のソーラーアナログムーブメント「TOUGH MVT.」の流れを受け継ぎつつ、衝撃と磁場に自律的に対応する機能を加えた。
衝撃を受けたときは、衝撃検知付き針位置自動補正機能が働く。従来のように一定時間ごとに補正するだけでなく、強い衝撃を検知するとすぐに針位置を自動補正し、正しい時刻表示を保つという。コックピットのように振動や衝撃が重なる環境を想定した機能だ。
磁場対策も導入して、強い磁場を感知すると針の動きを一時停止し、基準位置からずれるのを防ぐようになった。磁場がなくなると通常の動作に戻るという。
もちろん耐久性にもこだわりがある。AIを活用した耐衝撃構造の解析技術で、落下衝撃、遠心力、振動を複合的にシミュレーション。各パーツを最適化し、樹脂製の緩衝材と金属射出成形法による精密な金属パーツを組み合わせた「デュアル中空構造」を採用した。
また、新開発のマットダイアルは、微細な表面加工で入射光を拡散し、反射を抑えるよう設計されている。直射日光下でも時刻を読み取りやすくして、操縦中に瞬時に確認することを意識したものだ。
デザインは、ジェット機の音速をイメージしているという。
G-SHOCKは「壊れにくさ」の象徴だったが、GWR-B3000はさらに「ズレにくさ」を加えてきた。衝撃が加わっても自力で立て直す力が、新たなG-SHOCKのタフネスとして再定義された。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります