ASUS、約1.2kgの16型ノート「Zenbook SORA 16」にメモリ24GBモデル追加

ASUS JAPANは、16型の薄型軽量ノートPC「ASUS Zenbook SORA 16 (UX3607OA)」に、メモリ24GB搭載の新スペック2モデルを追加し、7月3日に発売した。価格は36万9800円から。

新モデルの最大の特徴は、16型クラスながら約1.2kgの軽さと持ち運びやすさを両立している点だ。CPUにはQualcomm Snapdragon X2 Elite Extremeプロセッサーを採用し、AI機能専用のQualcomm Hexagon NPUによって、画像整理や音声処理、各種アプリの動作を快適に支える。メモリ24GB搭載により、複数アプリを同時に扱う作業でも余裕を持ちやすい構成だ。

ディスプレイは16:10比率の2,880×1,800ドット有機ELパネルで、120Hz駆動に対応する。高い色再現性を示すDCI-P3 100%の広色域表示に対応し、DisplayHDR True Black認証やTÜV Rheinlandの各認証も取得している。映像鑑賞だけでなく、写真編集や動画制作など色の正確さを重視する用途にも向く仕様だ。

筐体には、天板、キーボード面、底面にASUS独自のセラルミナム素材を採用する。耐摩耗性、耐スクラッチ性、耐衝撃性に優れ、MIL-STD 810H準拠のテストもクリアしているため、日常の持ち運びでも安心感がある。さらに、EasyLiftヒンジ、AI対応アプリ「Story Cube」、Wi-Fi 7対応、USB4 Type-C×2、USB 3.2 Type-A×1、HDMI、SDカードリーダーなど、実用性の高い機能を幅広く備える。対象のASUS Zenbook SORAシリーズ購入者向けに、5,000円分相当の選べるデジタルギフトが必ずもらえるキャンペーンも実施中だ。