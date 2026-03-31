ASUS、RTX 5090搭載「ROG Strix SCAR 18」など新型ROG Strixシリーズ12モデルを発売
ASUS JAPANは、ゲーミングブランド「Republic of Gamers（ROG）」から、新型ゲーミングノートPC「ROG Strix SCAR 18 G835LXG / G835LWG」を含むROG Strixシリーズ5製品12モデルを発表し、本日より順次発売する。
最上位のROG Strix SCAR 18 G835LXG / G835LWGは、インテル Core Ultra 9 プロセッサー 290HX Plusと最大NVIDIA GeForce RTX 5090 Laptop GPUを搭載する高性能機だ。ディスプレイは4K、リフレッシュレート240HzのROG Nebula HDR Displayで、2,000ゾーン超のローカルディミングと最大1,600nits級の高輝度をうたう。さらに、ノートPCとして初採用のROG Nebula ELMBにより、動きの速い映像でも残像を抑えた表示をねらう設計だ。
外観面では、天板に「AniMe Vision」ディスプレイを備え、8,522個の精密穴と810個のLEDでアニメーションや文字を表示できる。内部はツールレス設計を採用し、SSDやメモリ、冷却ファンへ簡単にアクセスできるのも特徴だ。冷却はROGインテリジェントクーリングシステムを採用し、液体金属グリス、ベイパーチャンバー、Tri-Fanテクノロジーで高負荷時の安定動作を支える。
同時発表のROG Strix G18 G815LRとROG Strix G16 G615LWは、インテル Core Ultra 9 プロセッサー 290HX PlusとNVIDIA GeForce RTX 5080 / 5070 Ti Laptop GPUを組み合わせた高性能モデルだ。さらにROG Strix G18 G814FPとROG Strix G16 G614FR / G614FP / G614PW / G614PR / G614PMでは、AMD Ryzen 9 9955HX3D、9955HX、8940HXなどを採用し、最大NVIDIA GeForce RTX 5080 Laptop GPUまでを選べる。いずれも16:10の最大300Hzディスプレイ、GPUの直接出力切り替え、AIノイズキャンセリングなどを備え、ゲームとクリエイティブの両方を意識した構成だ。
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