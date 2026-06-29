このページの本文へ

泣く子も黙る「HX Plus」+「RTX5090」＝今最高のゲーミングノートを買うならこちら＝「ROG Strix SCAR 18」実機レビュー

2026年07月01日 00時01分更新

文● 写真 ジャイアン鈴木 ＋ 編集● ASCII PowerReview軍団

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • シェア
  • 一覧
  • 本文印刷



　ゲーミングノートPCで重要なスペックのひとつが画面サイズだ。画面サイズが大きいほど目の疲れが低減されるし、FPSゲームで索敵をしやすく、格闘ゲームで相手の技の起こりも見逃しにくい。

　「ROG Strix SCAR 18」はゲーミングノートPCとして最大級の18インチディスプレーを搭載。もちろんプロセッサーやディスクリートGPUも最新最高のパーツが選択されており、ツールレスでメモリーやストレージを換装し、ファンをクリーニングできる機構まで導入されている。さらには天板には文字やグラフィックを表示するLEDディスプレー「AniMe Vision」を搭載している。

　ASUSから試用機を借りたので、豪華スペック、オリジナル装備による使い勝手、そしてパフォーマンスなどについてじっくりレビューしていこう。

爆速ゲーミングノートPC「ROG Strix SCAR 18」実機レビュー

ASUS JAPAN「ROG Strix SCAR 18」94万9800円～109万8000円

CPUは泣く子も黙る「Core Ultra 9 290HX Plus」
選択時はGPUとメモリー構成に注目


　「ROG Strix SCAR 18」はOSに「Windows 11 Home」、プロセッサーに「Core Ultra 9 290HX Plus」、ディスクリートGPUに「NVIDIA GeForce RTX 5080 Laptop GPU」または「NVIDIA GeForce RTX 5090 Laptop GPU」を採用。

　メモリーは64GB（DDR5-6400、SO-DIMMスロット×2、最大128GB）、ストレージは2TB（PCIe Gen4 x4接続SSD）を搭載している。下記の通り、ディスクリートGPUと、メモリー構成の異なる2モデルが用意されている。

・G835LXG-U9R5090R642T（109万8000円） 　Core Ultra 9 290HX/RTX 5090/RAM64GB（空き×1）/SSD2TB ・G835LWG-U9R5080（94万9800円） 　Core Ultra 9 290HX/RTX 5080/RAM64GB（空き×0）/SSD2TB

　このほかのスペックは基本的に共通。ディスプレーは18型WQUXGA液晶で3840×2400ドット、16:10、240Hz、最大輝度1600ニト、DCI-P3カバー率100％、mini LED、アンチグレアを搭載。ディスプレー上部には207万画素ウェブカメラ（Windows Hello顔認証対応IRカメラ）、アレイマイクを内蔵している。

　インターフェースはThunderbolt 5（Power Delivery、映像出力対応）×2、USB 3.2 Gen2 Type-A×3、HDMI、有線LAN（2.5GBASE-T）、3.5mmコンボジャックを用意。ワイヤレス通信はWi-Fi 7、Bluetooth 5.4をサポートしている。

　本体サイズは399×298×23.5～35.0mm、重量は約3.73kg。バッテリーは90Whを内蔵しており、バッテリー駆動時間は動画再生時約3.7時間、アイドル時約7.5時間と謳われている。

　本製品購入の際に、換装できないディスクリートGPUを最重要視すべきだが、メモリーの初期構成が異なる点も重要だ。

　同じ合計64GBでも、G835LXG-U9R5090R642T（上位モデル）は「64GB×1」で空きスロットが1基あるのに対し、G835LWG-U9R5080（下位モデル）は「32GB×2」で空きスロットが0基だ。後者はメモリーを最大の128GBに増設するためには、既存のメモリーを両方とも外して換装する必要がある。将来的にメモリーを増設する可能性があるのであれば、上位モデルのG835LXG-U9R5090R642Tのほうが無駄はない。

爆速ゲーミングノートPC「ROG Strix SCAR 18」実機レビュー

詳しくは後述するが、810個のLEDの光を8522個の穴から表示する「AniMe Vision」ディスプレーが天面に搭載されている

爆速ゲーミングノートPC「ROG Strix SCAR 18」実機レビュー

大型ベイパーチャンバー、3基の冷却ファン、サンドイッチ型ヒートシンク、液体金属グリスで構成された冷却システム「Rog Intelligent Cooling」を採用

爆速ゲーミングノートPC「ROG Strix SCAR 18」実機レビュー

ディスプレーは18型WQUXGA液晶で3840×2400ドット、mini LED、240Hz、1600ニト、アンチグレアを搭載

爆速ゲーミングノートPC「ROG Strix SCAR 18」実機レビュー

爆速ゲーミングノートPC「ROG Strix SCAR 18」実機レビュー

キーボードはテンキー付き108キー日本語配列（オールキーRGBイルミネートキーボード）

爆速ゲーミングノートPC「ROG Strix SCAR 18」実機レビュー

本体前面と本体背面

爆速ゲーミングノートPC「ROG Strix SCAR 18」実機レビュー

右側面にはUSB 3.2 Gen2 Type-A×2、左側面には電源端子、有線LAN、HDMI、USB 3.2 Gen2 Type-A、Thunderbolt 5×2、3.5mmコンボジャックを用意

爆速ゲーミングノートPC「ROG Strix SCAR 18」実機レビュー

ディスプレーの最大展開角度は実測123度

爆速ゲーミングノートPC「ROG Strix SCAR 18」実機レビュー

パッケージには本体、ACアダプター、電源ケーブル、説明書類が同梱

爆速ゲーミングノートPC「ROG Strix SCAR 18」実機レビュー

ACアダプターのサイズは185×84×32mm。ACアダプターのコード長は実測120cm、電源ケーブルの長さは実測180cm

爆速ゲーミングノートPC「ROG Strix SCAR 18」実機レビュー

ACアダプターの型番は「A25-450P1A」。仕様は入力100-240V 6A、出力21V 21.45A 450W or 21V 24.77A 520W

爆速ゲーミングノートPC「ROG Strix SCAR 18」実機レビュー

本体の重量は実測3521g

爆速ゲーミングノートPC「ROG Strix SCAR 18」実機レビュー

ACアダプターと電源ケーブルの合計重量は実測1122g

ドライバーなしで瞬時に
メモリーやストレージが交換ができる


　本製品最大の特徴は拡張性＆メンテナンス性だ。プロセッサーとディスクリートGPUは最新、最高のパーツがセレクトされているので、当分はアップグレード不要。しかしメモリー、ストレージは比較的早いタイミングで換装したくなることもあるだろう。

　その点、本製品はツールレス設計を採用しており、底面パネルだけでなく、メモリー（RAM）やストレージ（SSD）もドライバーなしで瞬時に脱着・交換ができる。これほど手軽にストレージを交換できるのであれば、ゲーム用とクリエイティブワーク用などとSSDを複数持っていて、使い分けるのもよさそうだ。

爆速ゲーミングノートPC「ROG Strix SCAR 18」実機レビュー

工具なしに底面パネルを開けて、メモリー、ストレージ、ファンにアクセスできる。

爆速ゲーミングノートPC「ROG Strix SCAR 18」実機レビュー

爆速ゲーミングノートPC「ROG Strix SCAR 18」実機レビュー

メモリースロット、ストレージスロットともに2基用意。Q-latchシステムによりストレージも素早く換装できる

　本製品のもうひとつの特徴が、8522個の穴と810個のLEDにより構成された天板の「AniMe Visionディスプレー」。この第2のディスプレーには、プリセットのアニメーションやGIF画像、任意のテキストを自由に表示できる。ハイエンドゲーミングノートPCにふさわしく、最大限に「映え」を演出できる装備だ。

爆速ゲーミングノートPC「ROG Strix SCAR 18」実機レビュー

天面には「AniMe Visionディスプレー」を搭載

爆速ゲーミングノートPC「ROG Strix SCAR 18」実機レビュー

プリセットのアニメーションや、GIF画像、任意のテキストを設定できる

　テンキー付きのキーボードというとキーピッチが少し狭められているものがほとんどだが、本製品はデスクトップPC用のフルサイズと同等の実測19.2mmのキーピッチを確保し、キーストロークも実測1.9mmとノートPCとしては深めだ。

　キーボード面の剛性も高く、パームレストに雑に手首を預けてもキシミ感はまったくない。ゲーミングノートPCとしてだけでなく、テキスト入力用のキーボードとしても使い勝手は上質である。

爆速ゲーミングノートPC「ROG Strix SCAR 18」実機レビュー

キーピッチは実測19.2mm

爆速ゲーミングノートPC「ROG Strix SCAR 18」実機レビュー

キーストロークは実測1.9mm

爆速ゲーミングノートPC「ROG Strix SCAR 18」実機レビュー

オールキーRGBイルミネートキーボードと、底面360度に内蔵されているRGBライトバー「フルサラウンドAura」により、美しくPC周りを輝かせる

爆速ゲーミングノートPC「ROG Strix SCAR 18」実機レビュー

タッチパッドの面積は実測150×99mm

　一方、ウェブカメラの画質についてはかなり割り切りが必要だ。発色や露出は悪くないのだが、フォーカスが甘く、暗部のノイズがかなり多い。

　一般的なビデオ会議などであればそれほど気にならないが、動画配信などをするのであれば、別途高画質なカメラを用意したほうがよいだろう。

爆速ゲーミングノートPC「ROG Strix SCAR 18」実機レビュー

ディスプレー上部には207万画素ウェブカメラ（Windows Hello顔認証対応IRカメラ）、アレイマイクを内蔵

爆速ゲーミングノートPC「ROG Strix SCAR 18」実機レビュー

Windows 11の「カメラ」アプリで撮影（HDRオフ）

CPU、GPU性能ともに
最高クラスのパフォーマンスを発揮


　最後にパフォーマンスをチェックする。今回試用している「ROG Strix SCAR 18」は、上位モデルのG835LXG-U9R5090R642Tで、価格は109万8000円。スペックはCore Ultra 9 290HX/RTX 5090/RAM64GB/SSD2TBだ。

　比較対象機種としては、Core Ultra 9 386H/ GeForce RTX 5090の「ROG Zephyrus Duo (2026) GX651」、Core Ultra 9 290HX Plus/ GeForce RTX 5070 Tiの「Alienware 16X Aurora」、Core i7-14650HX/ GeForce RTX 5060の「HyperX OMEN 15」だ。

爆速ゲーミングノートPC「ROG Strix SCAR 18」実機レビュー

試用機の仕様はCore Ultra 9 290HX Plus/ GeForce RTX 5090/ RAM64GB/ SSD2TB

　CPU性能については、「CINEBENCH 2024」のCPU（Multi Core）は2095pts、CPU（Single Core）は139pts、「CINEBENCH 2026」のCPU（Multiple Threads）は8387pts、CPU（Single Thread）は557ptsを記録した。

　Core Ultra 9 386Hを搭載するZephyrus Duoに対して、CINEBENCH 2024、CINEBENCH 2026のマルチコア性能で163％相当のスコアを記録している。これはデスクトップPCの上位クラスと同等のパフォーマンスであり、クリエイティブ系アプリも快適に動作させられる実力を備えている。

爆速ゲーミングノートPC「ROG Strix SCAR 18」実機レビュー

ベンチマークは「Armoury Crate」のオペレーティングモードを「Turbo」に設定

爆速ゲーミングノートPC「ROG Strix SCAR 18」実機レビュー

「CINEBENCH 2024」のCPU（Multi Core）は2095pts、CPU（Single Core）は139pts、「CINEBENCH 2026」のCPU（Multiple Threads）は8387pts、CPU（Single Thread）は557pts

爆速ゲーミングノートPC「ROG Strix SCAR 18」実機レビュー

爆速ゲーミングノートPC「ROG Strix SCAR 18」実機レビュー

　3Dグラフィックスベンチマーク「3DMark」のPort Royalは16420、Time Spyは23042、Fire Strikeは42002、Wild Lifeは130826だった。

　さらに、3Dゲームベンチマーク「ファイナルファンタジーXIV：暁月のフィナーレ ベンチマーク」（1920×1080ドット、標準品質、ノートPC）のスコアは36902（非常に快適）、「FINAL FANTASY XV WINDOWS EDITION BENCHMARK ver 1.3」（標準品質、1920×1080ドット、フルスクリーン）のスコアは23190（非常に快適）を記録した。

　3Dグラフィックス性能も今回の4機種中でナンバーワン。同じディスクリートGPUを搭載したZephyrus Duoよりスコアが高いのは、CPU性能によりスコアが上乗せされているからだ。

　Strix SCAR 18は最新のAAAタイトルも高画質設定で快適にプレイできるだけのフレームレートを叩き出せるゲーミングノートPCであることは間違いない。

爆速ゲーミングノートPC「ROG Strix SCAR 18」実機レビュー

「3DMark」のPort Royalは16420、Time Spyは23042、Fire Strikeは42002、Wild Lifeは130826

爆速ゲーミングノートPC「ROG Strix SCAR 18」実機レビュー

「ファイナルファンタジーXIV：暁月のフィナーレ ベンチマーク」（1920×1080ドット、標準品質、ノートPC）のスコアは36902（非常に快適）、「FINAL FANTASY XV WINDOWS EDITION BENCHMARK ver 1.3」（標準品質、1920×1080ドット、フルスクリーン）のスコアは23190（非常に快適）

爆速ゲーミングノートPC「ROG Strix SCAR 18」実機レビュー

爆速ゲーミングノートPC「ROG Strix SCAR 18」実機レビュー

　ストレージはPCIe Gen4 x4接続SSD「HFS002TEJ9X101N」を搭載しており、ストレージベンチマーク「CrystalDiskMark 9」のシーケンシャルリード（SEQ1M Q8T1）は6942MB/s、シーケンシャルライト（SEQ1M Q8T1）は6433MB/sを記録した。

　Strix SCAR 18の唯一と言ってもいいウィークポイントがストレージ。残念ながら、SSDがPCIe Gen5ではなく、PCIe Gen4 x4接続が使われている。

　メーカーに問い合わせたところ、内部のM.2スロット自体はPCIe Gen5 x4接続SSDに対応しているとのことなので、最高スペックを実現したい方はアップグレードすることをオススメする（動作を保証するものではありませんので個人の責任で!!）。

爆速ゲーミングノートPC「ROG Strix SCAR 18」実機レビュー

ストレージはPCIe Gen4 x4接続SSD「HFS002TEJ9X101N」を搭載。「CrystalDiskMark 9」のシーケンシャルリード（SEQ1M Q8T1）は6942MB/s、シーケンシャルライト（SEQ1M Q8T1）は6433MB/s。

爆速ゲーミングノートPC「ROG Strix SCAR 18」実機レビュー

　AIベンチマーク「UL Procyon AI Computer Vision Benchmark」のNPUはfloat16が363、Integerが704、GPUはfloat32が985、float16が1965、Integerが2321を記録した。

　本製品の強みは、NPU搭載プロセッサーとAI処理に対応したディスクリートGPUの双方を備えていることだ。

　高負荷なAI処理をディスクリートGPUが実行しつつ、ウェブカメラのエフェクトなどの低負荷なAI処理をバックグラウンドでNPUが担当できる。Copilot+ PCの要件をクリアしていないため、マイクロソフト製AI機能の多くは利用できないが、サードパーティー製アプリのAI機能を活用するのにはもってこいのマシンだ。

爆速ゲーミングノートPC「ROG Strix SCAR 18」実機レビュー

「UL Procyon AI Computer Vision Benchmark」のNPUのfloat16は363、Integerは704、GPUのfloat32は985、float16は1965、Integerは2321

爆速ゲーミングノートPC「ROG Strix SCAR 18」実機レビュー

　バッテリー駆動時間については、ディスプレー輝度、ボリュームともに40%に設定し、バッテリー残量100%から開始してYouTube動画を連続再生したところ、バッテリー残量が2%に減るまで4時間15分50秒動作した。このモンスターマシンが4時間を超えてバッテリー動作するのはありがたい。

携帯できる最高のゲーミングノートPC
自信をもって勧められる1台


　本製品はASUSのハイエンドゲーミングノートPCということで、上位モデルで100万円超えとなかなか震える価格帯ではある。

　とはいえプロセッサー、ディスクリートGPUは最上位構成で、18インチディスプレーもMini LED搭載の高解像度パネルを採用。メモリーは64GB、ストレージは2TBと余裕たっぷりの容量である。

　高価格帯であるという点はどうしたってお伝えするのを避けることはできないが、携帯できる最高スペックのゲーミングノートPCを探している方に、自信をもって勧められる1台であることは間違いない。

■関連サイト

カテゴリートップへ

本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

この記事の編集者は以下の記事をオススメしています
Amazon売れ筋ランキング「ノートパソコン」（在庫あり）
1
【整備済み品】富士通 ノートパソコン LIFEBOOK U9310 13.3型FHD(1920x1080) 超軽薄 ノートPC/第10世代 Core i5-10310U＠1.7GHz/ 8GB メモリ/高速ストレージ SSD/Webカメラ/WIFI/Type-C/HDMI/win11&MS Office 2019 搭載 ビジネス 在宅勤務向け パソコン (メモリ：8GB／SSD：256GB)
【整備済み品】富士通 ノートパソコン LIFEBOOK U9310 13.3型FHD(1920x1080) 超軽薄 ノートPC/第10世代 Core i5-10310U＠1.7GHz/ 8GB メモリ/高速ストレージ SSD/Webカメラ/WIFI/Type-C/HDMI/win11&MS Office 2019 搭載 ビジネス 在宅勤務向け パソコン (メモリ：8GB／SSD：256GB)
￥35,129
2
【Amazon.co.jp限定】ASUS ノートパソコン ASUS Vivobook Go 15 E1504FA 15.6インチ AMD Ryzen 5 40 メモリ16GB SSD 512GB Windows 11 バッテリー駆動 14.7時間 重量 1.63kg Wi-Fi 6E Webカメラ内蔵 ミックスブラック E1504FA-R5165BLAM
【Amazon.co.jp限定】ASUS ノートパソコン ASUS Vivobook Go 15 E1504FA 15.6インチ AMD Ryzen 5 40 メモリ16GB SSD 512GB Windows 11 バッテリー駆動 14.7時間 重量 1.63kg Wi-Fi 6E Webカメラ内蔵 ミックスブラック E1504FA-R5165BLAM
￥139,800
3
【整備済み品】富士通 LIFEBOOK A579 15.6型 第8世代CPU Core i5-8265U /Windows11 Pro/MS Office2019搭載/初期設定不要/Webカメラ/テンキー搭載/DVD-ROM/内蔵WIFI/Bluetooth/HDMI(ホワイト/テンキー搭載, メモリ8GB,SSD256GB)
【整備済み品】富士通 LIFEBOOK A579 15.6型 第8世代CPU Core i5-8265U /Windows11 Pro/MS Office2019搭載/初期設定不要/Webカメラ/テンキー搭載/DVD-ROM/内蔵WIFI/Bluetooth/HDMI(ホワイト/テンキー搭載, メモリ8GB,SSD256GB)
￥29,880
4
【整備済み品】富士通 ARROWS Tab V727/V 12.3型 WUXGA+ タブレットPC Windows11 Pro MS Office H&B 2019 第7世代 Core m3-7Y30 メモリ4GB SSD128GB LTE対応 無線LAN Webカメラ タッチペン付属 USB-C 初期設定済み 中古パソコン
【整備済み品】富士通 ARROWS Tab V727/V 12.3型 WUXGA+ タブレットPC Windows11 Pro MS Office H&B 2019 第7世代 Core m3-7Y30 メモリ4GB SSD128GB LTE対応 無線LAN Webカメラ タッチペン付属 USB-C 初期設定済み 中古パソコン
￥11,800
5
Apple 2026 MacBook Air M5チップ搭載13インチノートブック：AIとApple Intelligence、13.6インチLiquid Retinaディスプレイ、16GBユニファイドメモリ、512GB SSDストレージ、12MPセンターフレームカメラ、日本語キーボード、Touch ID - スターライト
Apple 2026 MacBook Air M5チップ搭載13インチノートブック：AIとApple Intelligence、13.6インチLiquid Retinaディスプレイ、16GBユニファイドメモリ、512GB SSDストレージ、12MPセンターフレームカメラ、日本語キーボード、Touch ID - スターライト
￥224,800

Amazonのアソシエイトとして、ASCII.jpは適格販売により収入を得ています。

ASCII倶楽部

ASCII倶楽部とは

注目ニュース

  • 角川アスキー総合研究所

プレミアム実機レビュー

ピックアップ
Amazon.co.jp売れ筋ランキング（パソコン・周辺機器）
1
KIOXIA(キオクシア) 旧東芝メモリ microSD 128GB UHS-I Class10 (最大読出速度100MB/s) Nintendo Switch動作確認済 国内サポート正規品 メーカー保証5年 KLMEA128G
KIOXIA(キオクシア) 旧東芝メモリ microSD 128GB UHS-I Class10 (最大読出速度100MB/s) Nintendo Switch動作確認済 国内サポート正規品 メーカー保証5年 KLMEA128G
￥2,680
2
Anker PowerLine III Flow USB-C & USB-C ケーブル Anker絡まないケーブル 240W 結束バンド付き USB PD対応 シリコン素材採用 iPhone 17 / 16 / 15 / Galaxy iPad Pro MacBook Pro/Air 各種対応 (1.8m ミッドナイトブラック)
Anker PowerLine III Flow USB-C & USB-C ケーブル Anker絡まないケーブル 240W 結束バンド付き USB PD対応 シリコン素材採用 iPhone 17 / 16 / 15 / Galaxy iPad Pro MacBook Pro/Air 各種対応 (1.8m ミッドナイトブラック)
￥1,890
3
Anker USB Type C ケーブル PowerLine USB-C & USB-A 3.0 ケーブル iPhone 17 / 16 / 15 /Xperia/Galaxy/LG/iPad Pro/MacBook その他 Android 等 USB-C機器対応 テレワーク リモート 在宅勤務 0.9m ホワイト
Anker USB Type C ケーブル PowerLine USB-C & USB-A 3.0 ケーブル iPhone 17 / 16 / 15 /Xperia/Galaxy/LG/iPad Pro/MacBook その他 Android 等 USB-C機器対応 テレワーク リモート 在宅勤務 0.9m ホワイト
￥740
4
Anker iPhone充電ケーブル PowerLine II ライトニングケーブル MFi認証 超高耐久 iPhone 14 / 14 Pro Max / 14 Plus / 13 / 13 Pro / 12 / 11 / X/XS/XR / 8 Plus 各種対応 (0.9m ホワイト)
Anker iPhone充電ケーブル PowerLine II ライトニングケーブル MFi認証 超高耐久 iPhone 14 / 14 Pro Max / 14 Plus / 13 / 13 Pro / 12 / 11 / X/XS/XR / 8 Plus 各種対応 (0.9m ホワイト)
￥990
5
バッファロー マウス 無線 ワイヤレス 5ボタン 【戻る/進むボタン搭載】 小型 軽量 節電モデル 最大584日使用可能 BlueLED ブラック BSMBW315BK
バッファロー マウス 無線 ワイヤレス 5ボタン 【戻る/進むボタン搭載】 小型 軽量 節電モデル 最大584日使用可能 BlueLED ブラック BSMBW315BK
￥1,040
6
KIOXIA(キオクシア)【日本製】USBフラッシュメモリ 32GB USB2.0 国内サポート正規品 KLU202A032GL
KIOXIA(キオクシア)【日本製】USBフラッシュメモリ 32GB USB2.0 国内サポート正規品 KLU202A032GL
￥1,677
7
エレコム 電源タップ 6個口 3m 雷ガード 個別スイッチ ほこりシャッター付 耐熱 PSE技術基準適合 ブラック T-K6A-2630BK
エレコム 電源タップ 6個口 3m 雷ガード 個別スイッチ ほこりシャッター付 耐熱 PSE技術基準適合 ブラック T-K6A-2630BK
￥1,899
8
KIOXIA(キオクシア)【日本製】SDカード 128GB SDXC UHS-I Class10 読出速度100MB/s 国内正規品 メーカー保証5年 KLNEA128G
KIOXIA(キオクシア)【日本製】SDカード 128GB SDXC UHS-I Class10 読出速度100MB/s 国内正規品 メーカー保証5年 KLNEA128G
￥3,151
9
UGREEN USB Type Cケーブル PD対応 100W/5A 超急速充電 USB C ナイロン編み 断線防止 iphone17/16/15シリーズ/iPad/MacBook Pro/Galaxy S24/Matebook/iPad/Xperia等USB-C各種対応(1m, ブラック)
UGREEN USB Type Cケーブル PD対応 100W/5A 超急速充電 USB C ナイロン編み 断線防止 iphone17/16/15シリーズ/iPad/MacBook Pro/Galaxy S24/Matebook/iPad/Xperia等USB-C各種対応(1m, ブラック)
￥844
10
NIMASO ガラスフィルム iPad 第11世代（A16） 2025用/iPad 10.9インチ 第10世代 2022用 衝撃吸収 強化 ガラス 保護フィルム 指紋防止 ガイド枠付き NTB22I574
NIMASO ガラスフィルム iPad 第11世代（A16） 2025用/iPad 10.9インチ 第10世代 2022用 衝撃吸収 強化 ガラス 保護フィルム 指紋防止 ガイド枠付き NTB22I574
￥1,519

Amazonのアソシエイトとして、ASCII.jpは適格販売により収入を得ています。

デジタル用語辞典

ASCII.jpメール デジタルMac/iPodマガジン