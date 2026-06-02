OpenAIのGPT-5.5やCodex、Amazon Bedrockで利用可能に

米アマゾンは6月1日、Amazon BedrockでOpenAIの「GPT-5.5」「GPT-5.4」および「Codex」の一般提供を開始したことを公表した。
「GPT-5.5」と「GPT-5.4」は、Amazon Bedrockのモデルカタログから選択可能。トークン単価はOpenAIから直接利用した場合と同額となる。
「Codex」については、CodexアプリやVisual Studio Code、Xcodeなどから利用できる仕組みを用意。料金はトークン単位で、シートライセンスや開発者ごとの契約は不要だ。
本件を巡ってはOpenAIが4月下旬、マイクロソフトとの提携内容を見直し、OpenAI製モデルをマイクロソフト（Azure）以外のクラウドプロバイダーにも提供すると表明。これを受けアマゾンのAndy Jassy氏は4月28日、今後数週間以内に「Amazon Bedrock」でOpenAIのモデルを直接提供する方針を示していた。
Very interesting announcement from OpenAI this morning. We’re excited to make OpenAI's models available directly to customers on Bedrock in the coming weeks, alongside the upcoming Stateful Runtime Environment. With this, builders will have even more choice to pick the right…— Andy Jassy (@ajassy) April 27, 2026
