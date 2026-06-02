OpenAIのGPT-5.5やCodex、Amazon Bedrockで利用可能に

2026年06月02日 12時00分更新

文● スミーレ（@sumire_kon）

　米アマゾンは6月1日、Amazon BedrockでOpenAIの「GPT-5.5」「GPT-5.4」および「Codex」の一般提供を開始したことを公表した。

　「GPT-5.5」と「GPT-5.4」は、Amazon Bedrockのモデルカタログから選択可能。トークン単価はOpenAIから直接利用した場合と同額となる。

　「Codex」については、CodexアプリやVisual Studio Code、Xcodeなどから利用できる仕組みを用意。料金はトークン単位で、シートライセンスや開発者ごとの契約は不要だ。

　本件を巡ってはOpenAIが4月下旬、マイクロソフトとの提携内容を見直し、OpenAI製モデルをマイクロソフト（Azure）以外のクラウドプロバイダーにも提供すると表明。これを受けアマゾンのAndy Jassy氏は4月28日、今後数週間以内に「Amazon Bedrock」でOpenAIのモデルを直接提供する方針を示していた。

