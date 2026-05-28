セブンに「タコライス」ボックス容器で登場！この見た目ズルイ

セブン‐イレブンは「旅するCAFÉ BOX」シリーズから「タコライス」と「旨辛チーズタッカルビ」を5月26日より順次発売中です（タコライスのみ東海地区での販売はありません）。

スタイリッシュな「旅するCAFÉ BOX」

第1弾はタコライス、チーズタッカルビ

スタイリッシュなボックス容器を採用した「旅するCAFÉ BOX」シリーズが今回新登場。

持ち運びにも便利なボックス容器は、キッチンカーやカフェで提供されるような世界観をイメージしたといいます。第1弾として「タコライス」と「旨辛チーズタッカルビ」を展開。



▲旅するCAFÉ BOX タコライス（753円）※東海地区除く

本格的なタコミートは、牛肉と豚肉のミンチに、クミンやチリパウダーなどのスパイスを加え、玉ねぎやトマトと一緒に炒めた肉の旨みとスパイスの香りを楽しめるという仕立て。

まろやかさとコクを添えるためにチーズと半熟玉子を合わせることで、最後まで食べ進みの良いお弁当に仕上げたといいます。

▲旅するCAFÉ BOX 旨辛チーズタッカルビ（753円）

旨辛いタレで味付けをした「タッカルビ」と、コクのある伸びるチーズの相性が抜群というお弁当です。

タッカルビのタレはコチュジャンに肉や魚醤の旨みを加えることで、深みがあり、癖になる味わいに仕上げたとしています。彩りよく盛り付けた小松菜と人参のナムルなどと一緒に楽しめます。

食べる前から気分が上がる！

フタを開けると香り豊かで彩りよく盛り付けられた具材が現れ、食べる前から気分が上がる新しいスタイルのお弁当。



世界のごはんをもっと身近に、もっとおしゃれに楽しんでほしいという想いから生まれたそうですよ。

身近にあるセブン‐イレブンで、小さな「旅気分」が楽しめそうです。

※文中の価格はすべて税込

※小数点以下の端数処理により、実際の販売価格と異なる場合があります