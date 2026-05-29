Algoage、AIカスタマーサポート基盤「SureSide」提供開始　DMMで対応時間30％削減

Algoageは、企業のカスタマーサポート業務に特化した新しいAIサービス、「SureSide」を5月21日にリリースした。特に、DMMのコンタクトセンターでの約2年間の実験結果を基に現場の効率を向上させることを目的に開発されたこのサービスは、多くの期待を集めている。

「SureSide」は、カスタマーサポート現場のマニュアルやFAQなどの知識をAIが共有し、オペレーター支援から自動応答までを統合する先進的なAIプラットフォームだ。DMMカスタマーサポート部の本番運用での実績・実証を基に、現場の課題を直接解決するプロダクトとしての信頼性を確立してきた。

特徴的な機能としては、対応中に必要な情報をAIがリアルタイムで提供する機能や、通話終了時に自動で記録を作成するCRM入力機能がある。これにより、オペレーターの負荷を軽減すると同時に、業務の自動化の範囲を着実に拡大することが可能となっている。

DMMカスタマーサポート部での活用実績は顕著で、平均対応時間が約3割削減され、オペレーターの対応速度が向上しているという。「SureSide」は、企業のカスタマーサポート業務全体にわたり、ナレッジを中心としたAI活用基盤を構築することを目指している。