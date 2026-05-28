サーティワン「10個盛り」本日解禁！“よくばりフェス”開始、数量限定など注意点も

サーティワン アイスクリームは本日より「毎週木金土日はよくばりフェス！」をスタート。
ベースとなる「トリプルポップ」に追加料金100円を支払うことで、ポップスクープを最大10コまで増やすことができる、期間限定のキャンペーンです。なお、トリプルポップからポップ5までは、追加40円でワッフルコーンにも対応します。
5月28日～6月21日の毎週木・金・土・日曜日、各日12時から時間・数量限定で開催。
■価格：
トリプルポップ 570円
ポップ4 670円
ポップ5 770円
ポップ6 870円
ポップ7 970円
ポップ8 1070円
ポップ9 1170円
ポップ10 1270円
※税込価格。店内飲食と持ち帰りで同一価格。
※ToGo店舗、高速道路PA、映画館などの一部店舗では取り扱いがない。
■実施日程：
【第1週】5月28日～31日
【第2週】6月4日～7日
【第3週】6月11日～14日
【第4週】6月18日～21日
※各週月曜～水曜日は未実施
■注意点：
・ポップ7～ポップ10は、各日12時から1店舗あたり1日100コ限定で販売。
・ポップ7～ポップ10は、1人につき1日1つまでの提供。
・持ち帰りはカップのみ。
・ポップ7～ポップ10については持ち帰り時間が1時間までとされている。
・アイスの個数に応じてカップの形状や個数が変わり、選択はできない。
注意点に気をつけて楽しくフェスに参加しちゃいましょう！
そのほか、アプリ会員限定の特典もありますよ。詳しくはコチラの記事→サーティワン、アイス最大10コ盛り！「よくばりフェス」今年も来た
※価格は税込み表記です。
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