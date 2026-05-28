サーティワン「10個盛り」本日解禁！“よくばりフェス”開始、数量限定など注意点も

サーティワン アイスクリームは本日より「毎週木金土日はよくばりフェス！」をスタート。



ベースとなる「トリプルポップ」に追加料金100円を支払うことで、ポップスクープを最大10コまで増やすことができる、期間限定のキャンペーンです。なお、トリプルポップからポップ5までは、追加40円でワッフルコーンにも対応します。



5月28日～6月21日の毎週木・金・土・日曜日、各日12時から時間・数量限定で開催。

■価格：

トリプルポップ 570円

ポップ4 670円

ポップ5 770円

ポップ6 870円

ポップ7 970円

ポップ8 1070円

ポップ9 1170円

ポップ10 1270円

※税込価格。店内飲食と持ち帰りで同一価格。

※ToGo店舗、高速道路PA、映画館などの一部店舗では取り扱いがない。



■実施日程：

【第1週】5月28日～31日

【第2週】6月4日～7日

【第3週】6月11日～14日

【第4週】6月18日～21日

※各週月曜～水曜日は未実施

■注意点：

・ポップ7～ポップ10は、各日12時から1店舗あたり1日100コ限定で販売。

・ポップ7～ポップ10は、1人につき1日1つまでの提供。

・持ち帰りはカップのみ。

・ポップ7～ポップ10については持ち帰り時間が1時間までとされている。

・アイスの個数に応じてカップの形状や個数が変わり、選択はできない。

注意点に気をつけて楽しくフェスに参加しちゃいましょう！



そのほか、アプリ会員限定の特典もありますよ。詳しくはコチラの記事→サーティワン、アイス最大10コ盛り！「よくばりフェス」今年も来た

※価格は税込み表記です。