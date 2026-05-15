【USB PD 65W対応】144Hzで仕事もゲームも快適な高機能モニター「MSI PRO MAX 241PHW/271PHW E14」新発売

エムエスアイコンピュータージャパンは6月4日より、新たなビジネス向けモニター「PRO MAX 241PHW E14」と「PRO MAX 271PHW E14」を市場に投入する。これらの製品は、MSI初の円偏光技術を採用し、自然光に近い表示で長時間の使用でも目の疲労を抑えることが特徴だ。

円偏光方式パネルを搭載し、柔らかい光を再現することでデジタル特有の刺激を減少させる。加えて、リフレッシュレート144Hzといった高機能がビジネスやライトなゲーミング用途にも対応しているという。出荷時にはキャリブレーションが行われ、色精度ΔE≤2を誇っており、プロフェッショナルな用途にも十分に応えられる仕様になっている。

KVMスイッチ機能とUSB PD65Wにより、1組のキーボード・マウスで2台のPCを効率よく操作することができ、デスク周りのケーブルを簡素化できる。また、Windows・Mac双方に親和性が高く、どちらのOS環境でも便利に使用できる。高さ調節可能な高性能スタンドやVESA対応のため、体に負担の少ない作業環境の構築が可能で、さまざまな作業スタイルに柔軟に対応できる。

「PRO MAX 241PHW E14」は23.8インチ、「PRO MAX 271PHW E14」は27インチのサイズ展開で、どちらも購入者に最適な選択肢を提供している。