AmazonスマイルSaleは6月2日まで！ 迷っていた“あの商品”、セール価格なら買いかも？

Amazonは2026年5月27日(水)9時から6月2日(火)23時59分までの7日間、「AmazonスマイルSale」を開催中。暑さが本格化する前に気分を上げる、エキサイティングな7日間が始まりました。

Amazon.co.jpで定期的に実施されるセールイベントです。家電、PC周辺機器、日用品、食品、ファッション、Amazonデバイスなど幅広い商品がセール対象になり、通常よりも安く買えるチャンス。

欲しかったガジェットや生活用品を買うだけでなく、夏物家電、飲料、日用品のまとめ買いなどにも向いたタイミング！ 気になっていたアイテムも、このセール価格なら思い切って手を伸ばせそうです。

ポイントアップキャンペーンに参加しよう！

Amazonスマイルsaleでは、購入時に付与されるAmazonポイントがアップするキャンペーンも見逃せません。

参加条件は簡単。キャンペーンページからエントリーした後、Amazonスマイルsaleの期間中に合計1万円（税込）以上の商品を購入すると、さまざまな条件達成に応じて追加のAmazonポイントが付与されます。詳細はキャンペーンページをご確認ください。

特に確認しておきたいのが、対象のカテゴリー商品を購入することでもポイントがアップすること。対象カテゴリーはユーザーによって異なりますので、みなさん早めにチェックしておきましょう。

気になる商品はこれ！

「デロンギ 全自動コーヒーマシン マグニフィカスタート」がAmazonスマイルSaleの対象に！ 参考価格12万8000円が20％OFFの9万800円で販売中です（売り切れの場合あり）。

豆を挽くところから抽出までボタン1つでこなせるうえ、自動ミルクメニューに対応しているため、エスプレッソだけでなくカフェラテ系まで自宅で手軽に楽しめるのが大きな魅力。水タンクは1.8L、本体サイズは幅24×奥行44×高さ35cmで、家庭用としては置きやすさと実用性のバランスも悪くありません。

カフェで一杯ずつ買うことを考えれば、毎日のコーヒー習慣を“ちょっと贅沢”に変えてくれる投資として納得感は高め。3万円近く安くなっている今がチャンスかも。

ゼンハイザーのヘッドフォン「MOMENTUM 4」もAmazonスマイルSaleの目玉商品の1つ。参考価格5万9950円のところ、43％OFFの3万3900円で販売中（売り切れの場合あり）。

自社開発の42mmトランスデューサーによる音質、周囲の騒音に合わせて効くアダプティブノイズキャンセリング、aptX Adaptive対応、さらに最大60時間再生というバッテリーの強さまで備えており、通勤・作業・動画・音楽鑑賞を1台でまかないたい人にはかなり頼もしい内容です。

高級ワイヤレスヘッドフォンは「欲しいけど高い」が壁になりがちですが、この価格なら一気に現実的かも。