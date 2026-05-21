「Lチキ ハッピーターン味」も！ローソン×ハッピーターン禁断コラボ5品が気になりすぎ

ローソンは5月19日より、「ハッピーターン」とのコラボレーション商品を発売5種を展開中です。

1976年に誕生し、2026年で50周年を迎えた「ハッピーターン」の甘じょっぱい味わいを、揚げ物やパン、スナック菓子など様々な商品で再現。

いずれの商品も、亀田製菓の監修のもと「ハッピーターン」の味を再現していますが、ハッピーパウダーは使用していません。

▲からあげクン ハッピーターン味 298円

からあげクン40周年とハッピーターン50周年を記念したフレーバーです。亀田製菓監修のもと、ハッピーターンの甘じょっぱい味わいを再現しています。

▲Lチキ ハッピーターン味 259円

あられ入りの衣を採用し、米菓の風味と食感を表現しています。ハッピーターンの甘じょっぱい特徴を衣で再現した仕様です。

▲Lから ハッピーターン味 4個 298円

甘じょっぱい味わいをLからの衣で再現した商品です。独特の味わいを感じられるよう、衣の配合を工夫しています。

▲シュガートースト ハッピーターン味 171円

フランスパンに甘じょっぱいハッピーターン味のフィリングを絞り、焼き上げた商品です。

▲ベビースタードデカイラーメン ハッピーターン味 65g 151円

「ベビースタードデカイラーメン」とのコラボ商品で、オリジナルシーズニングにより甘じょっぱい味わいを再現しています。

甘じょっぱいハッピーターンの味が勢ぞろい

おなじみの商品に甘じょっぱい要素を組み合わせたコラボ商品が登場します。特に「からあげクン ハッピーターン味」は、からあげクン40周年とハッピーターン50周年を記念した限定感にも注目です。

揚げ物からパン、スナックまで幅広く展開されているので、好きな商品から試してみてはいかがでしょうか。

※価格は税込み表記です。