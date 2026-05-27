990円から食べ放題！そば・天ぷら・カレーを60分好きなだけ　関東で広がる“格安食べ放題”

大和フーヅは、「天丼やまと イオンタウンふじみ野店」を、天ぷら・信州二八そばの食べ放題を楽しめる新業態として5月26日にオープンしました。
そば、天ぷら、ご飯、カレーが990円～食べ放題
埼玉県ふじみ野市の「イオンタウンふじみ野」フードコート内にある「天丼やまと」をリニューアルした業態で、好みのそばを1品注文すると、追加の信州二八そば、種類豊富な天ぷら、ご飯、カレーを60分間楽しめる食べ放題スタイルです。フードコートでは珍しいビュッフェを導入している点が特徴です。
基本の「ざるそば」は990円で用意されているため、990円から食べ放題を利用できます。なお、小学生は半額、未就学児は無料です。
そばは温かいものから冷たいものまで多彩に用意。また、「生姜焼き定食」などの定食メニューもラインアップ。定食を注文した場合でも、天ぷら・ご飯・そばを好きなだけ味わえます。
天ぷらは、えびやかき揚げなど数種類を常時用意し、「天丼やまと」で人気だった自家製エビ塩も提供。好きな天ぷらをご飯にのせて、自分好みの天丼アレンジもオススメとされています。
■天丼やまと イオンタウンふじみ野店
住所：埼玉県ふじみ野市福岡2丁目1-6 イオンタウンふじみ野3Fフードガーデン
営業時間：10時～21時（ラストオーダー20時30分）
定休日：なし ※イオンタウンふじみ野の定休日に準ずる
1000円食べ放題のムーブメントがきているかも
他方では、オリジン東秀が展開する「武蔵野うどん小麦晴れ」も、1078円からうどん、天ぷら、ご飯の食べ放題を楽しめる業態として、関東3店舗目をオープンしています（関連記事）。
「天丼やまと」は現在イオンタウンふじみ野店のみの展開ですが、物価高が続く中、注目を集めそうな新業態。今後の広がりにも期待したいところです。
※価格は税込み表記です。
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