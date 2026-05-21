うどん・天ぷら・ごはんが食べ放題！関東3店舗目「小麦晴れ」ついにイオンに進出！

オリジン東秀は5月20日、「武蔵野うどん小麦晴れ」の3号店をイオンモール与野店（埼玉）にオープンしました。

同店は、うどん1杯（1078円～）を注文することで、麺のおかわりに加え、天ぷらやごはんものも食べ放題となるビュッフェスタイルを特徴とした新業態の店舗です。

これまで東京都国分寺、埼玉県三郷のロードサイド型店舗に続く3号店で、ショッピングモールへの出店は今回が初となります。

うどんおかわり自由

さらに、天ぷら・ご飯ものが食べ放題

「武蔵野うどん小麦晴れ」の3号店

「ざるうどん」「武蔵野釜玉うどん」など、様々なうどんメニューを用意。うどんを注文することで、店内の専用カウンターに用意された天ぷらや、かしわ飯やカレーなどのごはんものも食べ放題で利用可能です。

うどんはおかわり可能。また、ごはんも自由に理由で切るので、天ぷらとご飯を組み合わせることで、自分だけの天丼セットにするなど、自由度の高い食べ方ができます。

なお、未就学児は無料、小学生は半額で利用可能です。



■店舗概要

店舗名：武蔵野うどん小麦晴れ イオンモール与野店

住所：埼玉県さいたま市中央区本町西5-2-9

営業時間：11時～22時（ラストオーダー 21時）※不定休

席数：86席（テーブル席48席、小上がり席30席、カウンター8席）

イオン初進出！ 今後の拡大に期待

うどんに加えて天ぷらやごはんまで自由に楽しめるという、満足感の高さが特徴の「武蔵野うどん小麦晴れ」が、イオンモールに初出店します。未就学児無料、小学生半額といった家族連れにやさしいサービスも魅力的。

現在、関東に3店舗を出店しており、ショッピングモールへの出店も進めていることから、今後の店舗拡大にも期待したいところ。注目していきたいです。

※価格は税込み表記です。